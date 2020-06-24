CIP攜手MVOW佈局在地風機供應鏈 永冠-KY、上緯投控等受惠

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 所開發的彰芳西島與中能風場，攜手台灣菱重維特斯 (MVOW) 串起台灣風機產業鏈，去年底通過國產化審查後，目前 MVOW 已完成 10 項關鍵零組件合約簽署，已簽約的台廠包括天力、永冠 - KY(1589-TW)、士林電機 (1503-TW) 與上緯投控 (3708-TW) 等可望受惠。

CIP 開發的彰芳西島與中能風場，裝置容量共約 900MW(百萬瓦)，而風機製造商 MVOW 從 2017 年起，便啟動本土選商與議約過程，目前各項零組件簽約已陸續到位，在去年底通過國產化審查後，已完成 10 項關鍵零組件合約簽署，風機國家隊雛型浮現。

MVOW 在葉片、塔架、輪轂鑄件、機艙底座鑄件、樹脂、配電盤、黏合膠、碳纖帶、碳纖板等風機零組件上，已與在地供應鏈簽約。葉片已與天力離岸風電科技，正式展開葉片生產，葉片廠落腳台中港新設廠房，佔地 21 萬平方公尺，MVOW 並將協助訓練本土技術人員，使天力完備產能，進軍亞太市場。

永冠已在台中港投資超過 50 億元建置新產線，將供應 MVOW 離岸風機輪轂及機艙底座等鑄件；配電盤方面，由國內業者士林電機與日商三菱電機聯手合作。其他國產化項目設備與廠房，包括即將落腳台中港的機艙組裝產線，也將陸續到位。

MVOW 台灣業務總監 Maida Zahirovic 表示，發展台灣本土產能的關鍵作為，需以足夠經濟規模、以具融資可行性、可保性，且已有安裝實績的大型風機，實際下單本土供應商，才能形成永續、具競爭力產業鏈，進而在未來打入國際市場，期待穩定的國產化政策，能幫助延續本土產業鏈發展。