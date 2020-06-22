楊金龍：調升利率處理高房價是「大而無當」的手段

對於市場熱議低利率和台灣高房價的問題，台灣央行總裁楊金龍今 (22) 日再次重申，影響房價的可能因素眾多，利率僅是其中一項，並強調，調升利率處理高房價問題是「大而無當」的手段。

楊金龍說明，台灣房價上漲主要是受資金流入影響。2008 年全球金融危機後，鑑於海外投資標的不佳，且 2009 年遺贈稅大幅調降，國人大量匯回資金，加上國內長期超額儲蓄、房價預期、人為炒作和不動產持有成本低等因素，均使資金流入房市，推升房價。

楊金龍認為，利率非處理房價的最佳工具，若要透過利率，央行須大幅調升利率才會對房價有明顯影響，然而，此將影響銀行對企業的貸款，衝擊正常的經濟活動，事實上，包括 IMF、BIS 和 Fed 均認為，以調升利率處理高房價問題是「大而無當 (too blunt)」的手段。

另一方面，楊金龍也提到，利率自由化下，央行難以規範特定對象貸款利率，且央行肩負多種政策目標，難以針對房地產價格制定利率政策；他舉例，至 2019 年 4 月底，我國不動產貸款占總放款比重約 35%，若以升息處理房價問題，將衝擊其他 65% 授信客戶。

反觀，國際經驗顯示，租稅工具直接影響房市交易價量，效果較佳，例如，可加重不動產利得稅、交易稅和持有稅負等。

楊金龍再次強調，影響房價的可能成因甚多，並非單一部會即能解決高房價問題，為健全房市發展，端賴各部會從不動產市場需求、供給與制度面通力合作，例如，有關不動產稅負部分的主管機關為財政部、內政部與地方政府，有關住宅、建築管理部分為內政部。