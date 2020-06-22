台商資金回流破兆元 富人投資首選曝光

受到疫情、政治局勢影響，全球經濟持續動盪，股市上沖下洗，不少投資人紛紛將目光轉向價格相對穩定的不動產。對此，專家建議，台灣投資人資產配置，除了持續觀察國際局勢外，更要留意台灣未來政經發展局勢、國內利率趨勢，來決定購買不動產的進場時機。

財經專家孫慶龍指出，近兩年台灣狀態屬於 20 年最好、這是過去從來沒有的狀態。歷經中美貿易、新冠肺炎、香港國安法通過等事件，讓台灣在亞洲的價值大幅提升，帶動台商鮭魚返鄉。根據經濟部 6 月統計顯示，投資台灣資金將近 1 兆、共 521 家企業，帶來就業機會達 8 萬 4 千多個，這些數據在 2025 年將會達到 1.5 兆。我們都知道，製造業榮景，將會提升就業機會，台灣經濟就會往上走。

根據台灣內政部移民署統計資料顯示，去年香港居民赴台居留人數突破 5000 人，共有 5858 人，較前年的 4148 人增加，在香港國安法、反送中之後，今年增加為每個月 600 多人，預計 2020 年增加人數可能突破 6000 人到 7000 人。

專家指出台灣製造業擁有全球競爭力、排名 14 名，與德國、美國同列創新力強的國家。有很強的創新力、水電基礎，強化了外商與台商回流意願，再者，台灣在亞太地區位居樞紐，台北到東京、上海，2.5 小時就可以抵達，這些要素都是成為台商回台擴大投資的重要思維。

從過去經驗來看，當大筆資金回台、一定會創造就業機會、並帶動經濟成長，對房市帶來支撐效應。

財經專家孫慶龍提到，台灣房市狀況可以留意今年 5 月的 6 都買賣移轉棟數，比去年同期衰退 2 成左右，唯有高雄不到 2 成。我們知道房地產有所謂「量比價先行」定律，從這個跡象就可以看出高雄房市將率先走揚，有錢人的資產配置會往潛力高的高雄移動。

高雄跟過去比較，在房價漲幅低於台北，基期低；在豪宅房價部分，台北單價 200 萬、台中 60 萬，高雄只要 50 多萬元，性價比相對比較高。

另外，高雄基礎建設、規劃都比台北好。例如高雄農 16 特區擁有凹子底森林公園，等同於大安森林公園、信義計畫區的地段價值，加上房價又比台中低，有商辦、有豪宅，讓農 16 特區擁有支撐房市的價格力道。

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