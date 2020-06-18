〈央行理監事會〉楊金龍看GDP有望逐季成長 且無通縮疑慮

台灣央行今 (19) 日召開第二季理監事會議，會後宣布維持利率不變，但仍再度下修我國今年經濟成長率 (GDP)0.4 個百分點至 1.52%，央行總裁楊金龍表示，主要是因疫情發展將持續影響全球經貿動能，進而抑制台灣出口，也不利外國人來台旅遊，服務輸出成長仍將受限，不過，經濟成長率有望逐季回升，且我國並無通縮現象。

楊金龍說明，疫情發展將持續影響全球經貿動能，影響我國出口以及外人來台旅遊，所幸隨著國內社交規範鬆綁、政府啟動振消費措施，民間消費可望回穩，再加上民間投資溫和成長、政府支出穩健增加等挹注，預期經濟成長率將逐季回升，使全年可「保 1」。

物價方面，受油料費、燃氣等能源價格大跌影響，前 5 月消費者物價指數 (CPI) 平均年增率為 - 0.11%，但不含蔬果及能源的核心 CPI 年增率為 0.29%，仍是正數，楊金龍表示，市場預期國際油價隨疫情趨緩將漸回升，而國內消費需求回穩，央行預估下半年 CPI 年增率將高於上半年，而全年 CPI 年增率預估值為 0.01%。

楊金龍強調，台灣尚無通貨緊縮現象，所謂通縮是「物價普遍性的持續下跌」。央行也重申，若有必要會召開常務理事會和臨時理事會，採取妥適貨幣政策。

在我國疫情相對緩和，且 GDP 有望逐季成長之下，央行今日理監事會議維持利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別 1.125%、1.5% 和 3.375%。