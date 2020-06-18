〈央行理監事會〉三個理由楊金龍不考慮學美國買公司債、商業本票

不同於美國聯準會 (FED) 日前宣布擴大購買個別公司的公司債，大幅激勵市場信心，台灣央行總裁楊金龍今 (18) 日以三個理由解釋，我國央行並未考慮購買公司債和商業本票。

楊金龍解釋，(1) 我國金融結構以間接金融為主，且 (2) 新冠肺炎疫情發生以來，我國公司債和商業本票市場表現相對穩定，未出現信用緊縮或利率上升情形，再上 (3) 央行的貨幣政策工具完備，可充分挹注市場流動性，因此無須購買公司債。

楊金龍進一步解釋，美國金融結構以直接金融為主，企業和政府等經濟部門多以發行商業本票籌措前營運資金，而中長期資金多半來自發行公司債，因此，美國的貨幣政策可透過金融市場傳遞至實體經濟。

此次聯準會是為防止金融市場出現資金斷鏈，因而採行商業本票融資機制、初級市場公司融通機制和次級市場公司融通機制，以维持金融市場正常運作。

然而，我國中小企業融資約有 50-60% 來自金融機構，發行短期票券比重僅只有 0.13-0.02%，且幾乎未發行公司債，使貨幣政策較難藉由購買企業發行的票券、債券提供市場所需流動性。

另一方面，新冠肺炎疫情發生以來，我國公司債和商業本票市場，表現相對穩定，未出現信用緊縮或利率上升情形，顯示國內金融體系流動性充裕、市場持穩。

楊金龍也強調，央行貨幣政策工具完備，足夠支應市場流動性需求。