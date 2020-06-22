本週操盤筆記：觀察人行降準、蘋果WWDC、富時羅素A股納GEIS首階完成

本週操盤筆記 (0622-0626)

1. 市場觀察人行降準：

上週三 (17 日) 中國國務院常委會由中國國務院總理李克強主持，李克強席間指出，要加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，綜合運用降準、再貸款等工具，保持流動性合理充裕，加大力度解決融資難問題。

市場解讀，中國國常會是在對「降準」發聲，而按照過往降準的歷史經驗來看，通常中國人行 (PBoC) 在國常會向市場發聲後約 1-2 週，即會出手降準，而本週為中國國常會發聲後的第一週，故值得觀察人行是否降準。

2. 蘋果召開 WWDC 大會：

本週二 (23 日) 蘋果 (AAPL-US) 將召開為期 5 日的全球開發者大會 (WWDC)，據《彭博社》披露，蘋果可能在本次 WWDC 大會上發表多項硬體新品，包括新款 Apple TV、新款 HomePod、搭載蘋果自家處理器的 Mac 電腦等。

另外軟體方面，蘋果則可望推出 iOS 14、iPadOS 14 與 WatchOS 7，其中 iOS 14 將新增桌布分類、Safari 則有望支援自動翻譯功能。

3. 富時羅素 A 股納入 GEIS 體系第一階段完成：

週一 (22 日) 富時羅素 A 股納入全球指數體系 (GEIS) 的第一階段最後擴容生效，納入因子將自此前的 17.5% 提高至 25%，市場預期，將帶來 30 億美元的增量資金。

據陸股券商中信證券估算，資金流入的前 5 大類股，將分別為銀行、食品飲料、醫藥、非銀行金融、電子等，估計前 5 大類股的資金流入量將可占總體流入規模的 49%。

4. 各國公布 6 月 Markit 製造業 PMI：

本週包括美國、歐元區、德國、英國、日本等已開發國家都將公布 6 月 Markit 製造業 PMI 初值，市場預期，伴隨著歐美國家在疫情後的復工重啟，各國 6 月製造業 PMI 皆見顯著復甦。

市場預期，美國 6 月製造業 PMI 將落在 47.8，將大幅高於前值的 39.8、歐元區則估將落在 43.0，亦自前值 39.4 顯著復甦。