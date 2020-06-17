後疫情時代 法人預期美股至年底跌幅低於5%

新冠肺炎疫情打亂全球股市，根據法盛投資管理調查，受訪金融人士預期，美股跌幅可望收斂，估到今年底跌幅 3.6%，比起疫情爆發初期，市場預期美股跌幅恐高達 34%，但 4 月底跌幅預估值已經縮小至 10%。

法盛投資管理針對美國 300 位專業人士調查，調查結果顯示，全球受訪者預期標普 500 指數將下跌 7%，MSCI 世界指數將跌幅 7.3%，受訪者對今年的跌幅預估相對接近 2018 年的溫和跌幅，而非 2008 年金融海嘯當年標普暴跌 37%、MSCI 指數則重挫 40.33%。

以市場別來看，美國市場的受訪者對美股前景看法相對較為樂觀，比起香港、德國、澳洲等市場的金融專業人士對其本國市場的股票表現明顯更為悲觀,，以香港來說，金融專業人士均預計今年將出現兩位數的跌幅。

法盛投顧指出，有三分之一的金融專業人士認為，波動性反映出投資人的焦慮比市場想像的要大，市況低迷暴露了被動基金的風險和局限性。

調查顯示，全球有超過半數、51% 的金融專業人士認為，新冠肺炎疫情危機起先造成的波動，更多是受到情緒而非基本面所驅動的；多數人樂觀認為下半年市場將持續好轉。

調查指出，持續波動性仍是投資組合績效和市場前景的頭號風險，69% 的全球專業人士將波動性視為首要關注點，其次則是對經濟衰退的擔憂 (67%)。近半數 (47%) 則認為地緣政治事件的不確定性，對其投資組合構成風險。

與往年的調查相比, 對風險的擔憂發生了巨大變化，19% 的受訪者對低收益率表示擔憂，而 17% 的受訪者也提到了流動性問題。

法盛投顧董事總經理黃忠雄指出，隨著各國經濟緩慢重開及全球緊張局勢緩和，全球各地的金融顧問都看好經濟復甦，但他們也要留意該如何不讓客戶受到預期會出現的波動性影響。