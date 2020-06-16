高薪100成分股新增台達電、中壽等6檔個股 6/17生效

台灣指數公司公布「台灣高薪 100 指數」成分股，新增台達電 (2308-TW)、長榮 (2603-TW)、中壽 (2823-TW)、統一證 (2855-TW)、瑞儀 (6176-TW) 與盟立 (2464-TW) 等 6 檔個股，預計明 (17) 日生效。

指數公司強調，台灣高薪 100 指數並非「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」等單一因素進行排名，而是依照流動性、高薪與獲利兩大標準進行篩選。

其中流動性部分，指數公司表示，主要刪除近一年，單日平均交易金額最小 20% 的股票。

至於高薪與獲利方面，則採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 3 年員工平均福利費用的算術平均數達前 1/3」、「最近 3 年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近 1 年底的每股淨值至少 10 元」的股票，最後再以「薪酬規模」進行排序。

指數公司指出，為降低指數成分股之替換率，訂有成分股調整緩衝區，「薪酬規模」排名在第 80 名以上之股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第 121 名以下則從指數成分股中刪除。

根據指數公司公布的高薪 100 指數成分股包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 與大立光 (3008-TW)、聯電 (2303-TW)、台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、統一 (1216-TW) 與中華電 (2412-TW)。

金融股部分，包括壽險雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW) 與第一金 (2892-TW) 全都榜上有名。