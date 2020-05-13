MSCI成分股調整 矽力-KY擠進全球標準指數成分股 潤泰全遭剔除

指數編纂公司明晟 (MSCI) 今 (13) 日公布季度調整結果，其中半導體廠矽力 - KY(6415-TW)擠進全球標準型指數，脫離中小型指數個股；潤泰全 (2915-TW) 則遭踢出標準型指數，但擠進中小型指數個股。
根據 MSCI 公布指數成分股，台股在全球標準型指數新增矽力 - KY(6415-TW)，剔除潤泰全 (2915-TW)；中小型指數則一口氣新增 13 檔個股、刪除 3 檔個股，相關調整將在 29 日盤後生效。
其中全球標準型指數個股新增一檔矽力 - KY(6415-TW) 並刪減潤泰全 (2915-TW)；中小型指數則增加潤泰全、帆宣 (6196-TW)、金像電 (2368-TW)、凌華 (6166-TW) 、世芯 - KY (3661-TW)、敦南 (5305-TW)、泰山 (1218-TW)、嘉晶 (3016-TW)、茂林 - KY (4935-TW)、和潤 (6592-TW) 、宜鼎 (5289-TW)、華擎 (3515-TW) 與合一 (4743-TW)。
另外，遭剔除中小型個股指數則有矽力 - KY、英利 - KY (2239-TW) 與恒耀 (8349-TW)。
MSCI 固定於每年 2 月、5 月、8 月與 11 月進行指數成分股審核與調整，今天公布的成分股調整將在 5 月 29 日收盤後生效。