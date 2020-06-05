富時羅素公布五大指數成分股 台灣50增減各一檔、候補五檔

富時羅素今 (5) 日公布臺灣 50 指數、臺灣中型 100 指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數、臺灣高股息指數的審核結果，進行成分股調整，其中，臺灣 50 指數新增一檔、減一檔、候補五檔，將於 6 月 19 日交易結束後生效。

富時羅素依據 2020 年 5 月 25 日資料審核結下，臺灣 50 指數成分股納入緯穎 (6669-TW)，刪除寶成 (9904-TW)；候補名單則為：矽力 - KY(6415-TW)、智邦 (2345-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)。

臺灣中型 100 指數成分股納入寶成 (9904-TW)、義隆 (2458-TW)、神隆 (1789-TW) 三檔；成分股刪除緯穎 (6669-TW)、國際中橡 (2104-TW)、為升 (2231-TW)。候補則為正隆 (1904-TW)、華固 (2548-TW)、超豐 (2441-TW)、健策 (3653-TW)、亞太電 (3682-TW)、國光生 (4142-TW)、奇力新 (2456-TW)、長虹 (5534-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、群電 (6412-TW)。

臺灣資訊科技指數成分股納入義隆 (2458-TW)，成分股刪除群創 (3481-TW)，無候補名單。

臺灣發達指數成分股納入群創 (3481-TW)、神隆 (1789-TW)。刪除國際中橡 (2104-TW)、為升 (2231-TW)，無候補名單。

臺灣高股息指數成分股納入義隆 (2458-TW)、中鼎 (9933-TW)、健鼎 (3044-TW)、福懋 (1434-TW)、京城銀 (2809-TW)；刪除國巨 (2327-TW)、台化 (1326-TW)、大成鋼 (2027-TW)、南亞科 (2408-TW)、台勝科 (3532-TW)；也無候補名單。

證交所表示，相關成分股納入及刪除的變動將自 6 月 19 日交易結束後生效，指數成分股在下次定期審核前的期間若被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

證交所進一步指出，依據 2.6 版編製規則，臺灣高股息指數自指數審核生效日起的連續五個交易日，為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為 6 月 22 日、23 日、24 日、29 日和 30 日。