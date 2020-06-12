梅努欽：儘管第二波疫情疑慮加深 美國也不會再停工

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週四 (11 日) 接受訪問時表示，並不會考慮再次採取經濟封鎖措施，以防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，因為再次停工關閉經濟，將可能導致更嚴重的經濟損失。

根據約翰霍普金斯大學數據顯示，美國累計確診病例在週三 (10 日) 超過 200 萬人，且目前美國每日新增確診病例仍高達 20000 人上下，民眾對第二波疫情爆發的擔憂持續上升。

民眾不安情緒的加深導致美股重挫，於台北時間週四 (11 日) 晚上 11 時許，道瓊指數大跌 1027.50 點或 -3.81%，報 25962.49 點。

美股道瓊指數日 k 線圖

此外，先前受惠於市場對於經濟重啟的樂觀預期，促使航空、旅遊及零售產業類股上揚，但在週四 (11 日) 這些部門股價大幅下跌，聯合航空 (UAL-US) 下跌了 10%，嘉年華遊輪集團 (CCL-US) 及 Gap(GPS-US) 分別下跌了 8.8% 及 6.6%。

儘管市場擔憂在經濟重啟後，將可能造成第二波疫情爆發，但梅努欽卻表示，為了避免對於經濟再次造成重創，將不會重新實施封鎖措施，另外，他表示已準備和國會提案，若有必要時將會要求追加財政支出的預算。

梅努欽強調，目前最重要的任務，是協助勞動人口重返工作崗位。為了刺激經濟並提振就業市場，聯準會已實施了大規模的寬鬆政策，此外，聯準會亦於本週放寬了主街貸款 (Main Street) 計畫的條件，以協助更多中小型企業獲得紓困基金，若有必要時，將會透過提高財政刺激的規模，以加速美國經濟的復甦。

美國眾議院於上個月通過了規模高達 3 兆美元的「英雄法案」(Heroes Act)，根據該法案，州與地方政府將可獲得近 1 兆美元的援助，另外，亦將延長額外的失業救濟金至 2021 年 1 月。