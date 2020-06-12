〈美股盤後〉美股上演大屠殺！道瓊狂瀉逾1800點

週四 (11 日) 聯準會悲觀的經濟預測和第二波新冠疫情敲響警鐘，華爾街拋售潮來襲，恐慌指數 VIX 飆漲近 50%，美債殖利率大跌、美元飆升、黃金走高，能源股隨油價暴跌。

近幾周飆升的航空、郵輪和旅遊類股慘跌，美股尾盤最後一小時拋售加速，道瓊狂瀉逾 1800 點，創 3 月份以來的最大單日跌幅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 740 萬例，死亡數突破 41.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 200 萬，死亡人數至少 11.2 萬。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (11 日) 接受訪問時表示，儘管第二波疫情疑慮加深，美國並不會考慮再次採取經濟封鎖措施。梅努欽稱準備重返國會，要求增加財政支出，以在需要時幫助經濟發展。

週四 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 1861.82 點，或 6.90%，收 25,128.17 點。

標普 500 指數下跌 188.04 點，或 5.89%，收 3,002.10 點。

那斯達克指數下跌 527.62 點，或 5.27%，收 9,492.73 點。

費城半導體指數下跌 128 點，或 6.39%，收 1,876.66 點。

標普 11 大板塊一片血染，能源 (-9.45%)、金融 (-8.18%) 和材料 (-7.74%) 板塊領跌。(圖片：Finviz)

美國全面重啟後，受益最大的股票領跌，聯合航空暴跌 16.11%，郵輪運營商嘉年華 (CCL-US) 暴跌 15.30%，Gap (GPS-US) 下跌 8.07%。

科技五大巨擎全面收黑。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.38%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.80%；臉書 (FB-US) 下跌 5.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.29%；微軟 (MSFT-US) 下跌 5.37%。

道瓊 30 檔成分股以波音領跌。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 9.91%；IBM (IBM-US) 下跌 9.13%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 8.83%；旅行家 (TRV-US) 下跌 8.62%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 8.22%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 8.34%。

費半成份股全面淪陷。AMD (AMD-US) 下跌 8.03%；美光 (MU-US) 下跌 7.53%；英特爾 (INTC-US) 下跌 6.53%；高通 (QCOM-US) 下跌 7.68%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 6.09%。

台股 ADR 無一倖免。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.80%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.36%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 2.12%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 週三股價上漲 9%，收每股 1025.05 美元，創下歷史新高，成全球市值最高車廠，週四其股價下跌 5.09%。特斯拉執行長馬斯克盤中推文「lol」並回「Stonks」(拼寫錯誤的股票一詞)，外界認為這是他對股市的諷刺或暗指其荒謬，呼應他先前推文嫌特斯拉股價太高。

華爾街擔心第二波疫情爆發，而疫情對旅行需求的潛在長期影響已損害波音獲利前景，波音也不得不關閉設施停工，促使波音 (BA-US) 週四暴跌 16.42% 至每股 170.00 美元。

美國的第二大外送平台 GrubHub (GRUB-US) 宣布與歐洲食品配送公司 Just Eat Takeaway.com 的合併計劃後，其股價上漲 4.64%。

KeyBanc 將星巴克股票評級下調「持股觀望」後，星巴克 (SBUX-US) 股價下跌 8.15%。

經濟數據

美國 5 月 PPI 年增率報 -0.8%，預估 -1.2%，前值 -1.2%

美國 5 月 PPI 月增率報 0.4%，預估 0.1%，前值 -1.3%

美國 5 月核心 PPI 年增率報 0.3%，預估 0.5%，前值 0.6%

美國 5 月核心 PPI 月增率報 -0.1%，預估 -0.1%，前值 -0.3%

美國截至 6/6 當週初請失業金 (萬人) 報 154.2，預估 155，前值 187.7

美國截至 6/6 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 200.2，前值 228.4

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

由於新冠疫情的不確定性，聯準會週三警告復甦路漫長，Fed 調降未來幾年的經濟成長預估，今年底美國失業率為 9.3%，預估 2020 年 GDP 將萎縮 6.5%。

週四 (11 日) 在美股暴跌之際，美國總統川普恢復對聯準會 (Fed) 的攻擊，稱聯準會經常犯錯。

週四最新數據顯示，上周又有超 150 萬美國人申請了初次失業救濟，這是自 3 月中旬新冠疫情重創美國以來，申請失業救濟的人數連續 10 周下降。

Kingsview 資產管理公司投資組合經理 Paul Nolte 表示，真的沒有買入的理由，市場幾乎一路都在拋售。

KKM Financial 董事總經理 Dan Deming) 表示：「你看到市場信心在今天再次受到考驗，華爾街權衡近期新冠住院人數的上升及 Fed 的悲觀前景。我們的感覺是，市場可能超前了，考慮到我們先前走得如此之快，這是有道理的。現實情況是，經濟恢復之路將比市場經歷的時間更長。」

道富環球投資顧問歐洲投資策略主管 Altaf Kassam 表示：「這是做長線投資… 我們不會迅速復甦，前方會有痛苦等著我們。」

TD Ameritrade 交易策略高級經理 Shawn Cruz 表示：「市場情緒變得更加謹慎。實際上，我們剛得到經濟重啟不錯的數據，但現在我們開始得到一些消息，至少復工有望暫停。」