憂第二波感染潮來襲 恐慌指數狂飆逾50%

美國和全球各地疫情有捲土重來跡象，加上聯準會 (Fed) 表示就業市場傷害復原需要長時間，賣壓壟罩市場，週四 (11 日) 美股四大指數一蹶不振，道瓊指數暴跌近 1900 點，創下 3 月份來最慘跌幅，華爾街恐慌指數 VIX 尾盤飆漲近 50%，創下兩個月來最高水平。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 波動率指數 (VIX) 週四上漲 47.95%，報 40.79，一度躍升至 41.61，是自 4 月 21、22 日以來最高紀錄。

VIX 自 5 月底以來首次突破 30，表明市場可能會再次出現大幅波動，股市亦隨之下跌。

週四標普 500 指數下跌 5.89%，至 3,002，而納斯達克指數下跌 5.27%，至 9,492。

恐慌指數 VIX(圖片: INVESTING)

除了第二波感染潮的擔憂外，Fed 低迷的經濟展望，也打壓投資人情緒。

Fed 主席鮑爾週三宣佈維持近零利率直至 2022 年，決策官員一點也沒考慮升息；非農就業報告不意味著美國走出困境，勞動市場的復甦之路迢迢。在 Fed 的聲明發布後，VIX 指數週四開盤出乎意料跳升 12.7%。

自疫情爆發以來，VIX 指數持續高於其歷史平均水平 20，3 月份 COVID-19 疫情肆虐期間，該指數狂升至 80 以上，在 3 月 16 日飆到創紀錄的高點 83，此後大幅回落，但仍比疫情前水平高出 110%。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，全球確診數已飆破 740 萬例，死亡數突破 41.7 萬例，美國迄今累計確診數超過 200 萬，死亡人數至少 11.2 萬。

VIX 指數常用於衡量標普 500 指數選擇權未來 30 天的隱含波動性，隨著股票下跌而上升，通常反映投資人對後市的恐慌程度，以評估股市波動程度。