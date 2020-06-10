〈紐約匯市〉市場靜待Fed利率會議 美元再墜 日圓登上一週高點

經濟復甦的樂觀榮景，繼續推高美股，週二 (9 日) 美元持續貶值，跌至三個月來低點，市場靜待聯準會 (Fed) 週四的 6 月利率會議，投資人為從過去兩週的風險偏好中獲利而暫停交易，美元找到立足點，6 月份美元兌大宗商品貨幣首次上漲，日圓走強、澳幣下跌。

週二衡量美元兌其他 6 種主要貨幣的美元指數下跌 0.23%，至 96.685，美元連續第四週走軟，市場預計聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最終將決定維持利率不變。

日圓上漲至一週來高點 107.79，美元兌日圓最新匯率下跌 0.63% 至 107.74 日圓；而瑞郎兌美元攀升至兩個多月來的最高水平。

東京大和證券分析師石月幸雄 (Yukio Ishizuki) 表示，自週一以來，美元兌日圓一直活躍於匯市，試圖權衡 Fed 進行「殖利率曲線控制」的可能性。

分析師表示，他認為現在不需要控制殖利率曲線，但美元面臨明顯的拋售壓力。

OANDA 紐約高級市場分析師愛德華 · 莫亞（Edward Moya）表示：「儘管股市經歷了歷史性的反彈，但前景仍然存在巨大的風險。」

美國銀行 (BofA) 則預估，若全球經濟復甦步調不及市場預期，未來幾個月美元的避風港需求將增加。

該行表示，發達市場最快也不可能在 2022 年之前恢復，且在沒有疫苗的情況下解封，第二波 Covid-19 感染潮爆發的風險仍在。

美銀補充說：「市場需要注意幾個下行風險，包括居高不下的失業率和企業轉型等造成的衝擊，我們認為經濟復甦之路還相當長。」

中國教育部週二發出「留學警示」，以疫情尚未完全恢復和種族歧視為由，警醒中國學生「謹慎選擇」赴澳洲學習，消息一出，澳幣聞訊下跌近 2%。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 外匯分析師 Jane Foley 表示：「過去幾週，中國針對澳洲發表許多評論，但澳幣成功升至 70 美元。」

她補充說，「我懷疑這些評論也是澳幣今天回落的原因之一，市場正在意識到澳幣在這些水平附近被超買了。」

澳幣兌美元 15 分線圖。(來源: investing.com)

澳幣兌美元下跌 0.82%，至 0.6961 美元，一度觸及五日來低點 0.6899，亞洲交易時段澳幣升至 11 個月高點 0.7043。紐幣跟進，下跌 1.3% 至 0.6469，脫離早些時候觸及的 4 個月半來高點。

加拿大皇家銀行週一對澳洲 2020 年 GDP 預期做出適度調整，將該國生產總值從 - 4.5% 提升至 - 4% 以上。

非農就業報告優於預期，加上中國 5 月出口降幅遠低於市場預期，推升對貿易敏感的澳幣紐幣，即使這兩種貨幣在週二有所下跌，6 月份紐幣兌美元仍累計上漲 4.5%，澳幣兌美元則上漲 3.7%。

歐元兌美元匯率持穩於 1.1350 區間，週二上漲 0.40%，錄得自 3 月 10 日以來的最高日收盤價。

歐盟統計局 (Eurostat) 週二 (9 日) 公布 2020 年第一季歐元區 GDP，報季減 3.6%，優於歐盟統計局原先預期的季減 3.8%；年率方面則報年減 3.1%，也優於先前官方估計的年減 3.2%。

挪威克朗兌美元匯率下跌 1.7%，至 9.4230；加幣兌美元下跌 0.7% 至 1.3484。

截至週三 (10 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 96.390。-0.23%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1336 美元。+0.40%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2724 美元。+0.06%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6961 美元。-0.82%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3415 加幣。+0.25%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.74 日圓。-0.63%