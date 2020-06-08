德國4月工業生產月減17.9% 寫歷史新低

德國聯邦統計局數據顯示，受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，德國 4 月工業生產連續第 2 個月急降，月減降幅高達 17.9%，創下自開始收集數據以來的最大跌幅。

數據顯示，由於汽車工廠等公司停止生產，並減少了現有供應，汽車業產量月減 74.6%，並使整體數據更弱於預期。

這是德國工業產出連續第 2 個月，寫 1991 年 1 月有紀錄以來最大的月減跌幅，超過預計的 16.5%，年減幅度更達 25.3%，也低於預期的 24.7%，同樣創歷史紀錄。

德國工業產出月增率 圖片：tradingeconomics

以分類來看，資本貨物產出月減 35.3% 最高，這部分主要是提供工廠使用，並不直接賣給消費大眾。製造與採礦業產出月降 22.1%，中間產品產量減幅也達 13.8%，受打擊也在兩位數幅度，此外，消費品產值減 8.7%，能源產出降 7.2%，建築業產出降幅為 4.1%。

Investec 經濟學家 Philip Shaw 表示，這表明了歐洲大陸經濟衰退的程度，但老實說，考慮到當前的情勢，這帶來的衝擊並不是很大，雖然數字很嚇人，但 4 月對歐洲及英國可能都是低谷。

基於德國正處於嚴重的經濟衰退中，總理梅克爾 (Angela Merkel) 政府上週通過一項 1300 億歐元的財政刺激計畫，用來振興經濟，特別有助於龐大的汽車工業。計畫內容包括稅收減免和購買電動汽車的補貼。