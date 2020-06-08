〈每週CFTC報告〉美元非商業性持倉連2週減持多單 加碼看漲歐元

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者連兩週減碼美元指數多頭，並且繼續看好歐元後勢，對英鎊持續看空，本週已連續第 13 週提高看跌押注。在期貨市場，維持對原油看多趨勢，繼續減碼黃金多頭布局。

美元指數

截至 6 月 2 日當週，投機者減少美元指數非商業期貨淨多單 6541 口，至 8258 口，為連續第 2 週減碼。

(圖表取自 countingpips.com)

從 3 月 24 日到 5 月 19 日，多頭連續加碼美元指數 9 週，這兩週的減碼後，投機者對美元的持倉減少 9039 口，使整體持倉量來到 3 月 17 日以來最低。自 2018 年 5 月 8 日當週起，投機者均維特看漲。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，投機者主要加空英鎊，而繼續看好歐元。

(圖表取自 countingpips.com)

英鎊投機者本週連續第 13 週提高看跌押注。在此期間，英鎊的淨空單共增 71206 口，由早前的看好，如今淨空單共計 3.6 萬口，是自去年 11 月 26 日以來，過去 27 週最看跌的水位。

歐元投機者多單本週連續第二週上升，過去 4 週中第 3 次上升。自 4 月 21 日以來，歐元的情緒使目前的淨多單高達 8.1 萬口，與此同時，歐元兌美元本週結束過去 3 週的升值，徘徊在 1.13 匯率附近，這是自 3 月以來的最高水準。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，本週淨多單再增 2.5 萬口，至 56.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者近 9 週以來，第 7 週加碼多單，當前的多頭部位，已增至近 5 週的高點，也是連續第 8 週保持在 50 萬口上方。

黃金

投機者本週減少黃金淨多單 18880 口，至 21.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者繼續將其在期貨市場上的看漲押注，在過去的 5 週中，有 4 週看漲押注減少，因此雖然仍維持多頭，但部位降至 2019 年 6 月 18 日以來最低，相當於 50 週的低點。

在上週五美國非農就業數據發布後，市場傾向認為疫情的打擊是短暫的，也促使避險資產處於守勢，金價至 1670 美元附近。

10 年期美債

本週大型投機者本週增加美債空頭部位，淨空單增 14864 口，至 5.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在美債態度反覆，近兩週快速減少淨空單之後，本週首度加碼，整體而言，現在投機者處於較中性水準。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 10022 口，至 5.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 5 週以來，第 4 度增加看跌押注，也是連續第 2 週加碼看空。自 2019 年 1 月以來，投機者已經連 73 週維持看空 VIX。