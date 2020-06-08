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〈每週CFTC報告〉美元非商業性持倉連2週減持多單 加碼看漲歐元

美元非商業性持倉連2週減持多單 加碼看漲歐元 (圖:AFP)
美元非商業性持倉連2週減持多單 加碼看漲歐元 (圖:AFP)

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者連兩週減碼美元指數多頭，並且繼續看好歐元後勢，對英鎊持續看空，本週已連續第 13 週提高看跌押注。在期貨市場，維持對原油看多趨勢，繼續減碼黃金多頭布局。

美元指數

截至 6 月 2 日當週，投機者減少美元指數非商業期貨淨多單 6541 口，至 8258 口，為連續第 2 週減碼。

(圖表取自 countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

從 3 月 24 日到 5 月 19 日，多頭連續加碼美元指數 9 週，這兩週的減碼後，投機者對美元的持倉減少 9039 口，使整體持倉量來到 3 月 17 日以來最低。自 2018 年 5 月 8 日當週起，投機者均維特看漲。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，投機者主要加空英鎊，而繼續看好歐元

(圖表取自 countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

英鎊投機者本週連續第 13 週提高看跌押注。在此期間，英鎊的淨空單共增 71206 口，由早前的看好，如今淨空單共計 3.6 萬口，是自去年 11 月 26 日以來，過去 27 週最看跌的水位。

歐元投機者多單本週連續第二週上升，過去 4 週中第 3 次上升。自 4 月 21 日以來，歐元的情緒使目前的淨多單高達 8.1 萬口，與此同時，歐元美元本週結束過去 3 週的升值，徘徊在 1.13 匯率附近，這是自 3 月以來的最高水準。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，本週淨多單再增 2.5 萬口，至 56.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者近 9 週以來，第 7 週加碼多單，當前的多頭部位，已增至近 5 週的高點，也是連續第 8 週保持在 50 萬口上方。

黃金

投機者本週減少黃金淨多單 18880 口，至 21.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者繼續將其在期貨市場上的看漲押注，在過去的 5 週中，有 4 週看漲押注減少，因此雖然仍維持多頭，但部位降至 2019 年 6 月 18 日以來最低，相當於 50 週的低點。

在上週五美國非農就業數據發布後，市場傾向認為疫情的打擊是短暫的，也促使避險資產處於守勢，金價至 1670 美元附近。

10 年期美債

本週大型投機者本週增加美債空頭部位，淨空單增 14864 口，至 5.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

投機者在美債態度反覆，近兩週快速減少淨空單之後，本週首度加碼，整體而言，現在投機者處於較中性水準。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增加 10022 口，至 5.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)
(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 5 週以來，第 4 度增加看跌押注，也是連續第 2 週加碼看空。自 2019 年 1 月以來，投機者已經連 73 週維持看空 VIX。

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