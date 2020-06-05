德國智庫：受疫情衝擊 半數德國企業於5月份推遲投資

據德國智庫 Ifo 在週五 (5 日) 公布的一項調查顯示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，在今年 5 月份有有約半數的德國公司推遲了投資，另外 28% 的公司則完全取消了投資項目。

相較之下，4 月份推遲投資的比例為 46%，取消投資則有 22%。製造業相關企業受到的影響尤其嚴重，5 月份有高達 64% 的相關企業推遲投資項目。

Ifo 調查負責人 Klaus Wohlrabe 表示：「這些數字對於經濟後期展望的影響令人擔憂。」

在今年 3 月份，為遏制新冠肺炎疫情持續擴散，德國便實施了的全國性的封鎖，商業活動中斷也對該國經濟造成衝擊，德國第一季 GDP 季減 2.2%，也創下自 2009 年第一季全球金融危機時期下跌以來最大的跌幅。此外，德國第一季 GDP 年減 1.9%，低於去年第四季的年增 0.4%，跌幅高於市場預期的年減 1.6%。

儘管死亡率遠低於其他主要歐洲國家，德國政府自 4 月下旬開始放寬封鎖限制，但經濟學家認為，德國第二季 GDP 仍將創下新低。德意志銀行預測，該國經濟在 4 月至 6 月期間萎縮 14%，即使疫情有所減緩，到年底仍將下跌 9%。Ifo 則預測，德國第二季 GDP 將下跌 12.2%。

另外，據 Ifo 先前公佈的調查數據顯示，有半數德國企業正在利用政府的短期工作補貼政策，進行裁員以削減企業成本。大約有 18% 的受訪公司表示，計畫裁員或是不繼續延長臨時合約。接受調查的企業表示，他們預期為遏止疫情持續擴散的生活限制與封鎖將會持續約四個月的時間。