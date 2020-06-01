歐元區製造業PMI增至39.4 解封促景氣逐漸復甦

據《彭博》報導，IHS Markit 於週一 (1 日) 公佈歐元區 5 月份的製造業 PMI 終值，報 39.4，較 4 月份的 33.4 大幅上升，顯示隨著歐元區各國政府放寬封鎖措施，製造業景氣亦呈現逐漸復甦的趨勢。

歐元區整體及各國製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

其中，法國 5 月份製造業 PMI 為 40.6，較 4 月份的 31.5 上升，德國則由 4 月份的 34.5，小幅增長至 36.6。

義大利的景氣復甦程度最為明顯，繼製造業 PMI 於 4 月份跌落至歷史低點 31.1 後，於 5 月份大幅反彈至 45.4。儘管義大利 Q1 的工業生產衰退 5.3%，但根據問卷調查結果，有超過 3 分之 1 的企業表示 5 月份訂單呈增加趨勢。

根據 5 月份製造業 PMI 的細項指數，生產及訂單指數仍持續呈現衰退，但下滑幅度較先前紓緩。此外，由於市場需求萎縮及競爭壓力加劇，製造業者於 5 月份仍持續縮減員工人數及降低產品售價。儘管如此，大部份企業仍對於未來景氣表示樂觀，市場亦認為在接下來的幾個月，歐元區經濟將有望回歸成長的態勢。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，雖然預期工業生產及 GDP 於 Q2 仍將面臨史無前例的衰退，但根據最新數據，顯示製造業景氣已趨於穩定，預期在 Q3 將有望恢復成長。

歐洲央行將於本週四 (4 日) 召開利率會議，經濟學家預估，央行將會宣佈額外增加 5 千億歐元 (約 5550 億美元) 的緊急資產購買規模，以避免經濟面臨更嚴重的衰退。歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 於上週表示，今年歐元區經濟可能將擴大衰退幅度到 8% 至 12% 之間。

(本文不開放合作媒體轉載)