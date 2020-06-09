世銀：今年全球GDP衰退5.2%、明年反彈 新興經濟體全面萎縮60年首見 

世界銀行週一 (8 日) 表示，導致今年全球國內生產毛額 (GDP) 比去年萎縮 5.2%，是二戰迄今最嚴峻衰退，並警告假如疫情和防疫封鎖措施引發的不確定性持續下去，萎縮幅度還會加深。新興經濟體將萎縮 2.5%，是至少 60 年來首見。美、日、印等國家產值都下滑，僅中國維持成長。

世銀在半年一度的「全球經濟展望」報告中預測，即使有各國政府的財政和貨幣刺激，今年全球 GDP 仍預料萎縮 5.2%。不過 2021 年將反彈，成長 4.2%。

世銀對今年 GDP 的預測比國際貨幣基金 (IMF)4 月的看法更糟，IMF 當時預測今年全球 GDP 萎縮 3%。IMF 將在 6 月 24 日更新預測，總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 先前警告很可能下修。

(來源: 世銀報告)

根據世銀最新預測，先進國家 GDP 衰減 7%；新興經濟體萎縮 2.5%，是 1960 年有統計以來首度萎縮。

各國經濟產值幾乎全面下滑，美國和日本 GDP 都萎縮 6.1%，歐元區衰減 9.1%，印度下滑 3.2%，巴西收縮 8%。

中國今年 GDP 得以成長 1%，但這將遠低於 1 月預測的 6% 成長率，也是 1976 年以來最低水準。

全球人均 GDP 預估下滑 3.6%，是 1945-46 年迄今最嚴重的萎縮。世銀副總裁 Ceyla Pazarbazioglu 說，全球將有 7000 萬到 1 億人將陷入貧窮。

兩種假設情境

世銀並提出兩種可能情境。基本情境是，如果防疫封鎖對商業活動的衝擊在 6 月底開始減緩，全球經濟將萎縮 4%，儘管這仍然是 2009 年全球金融危機時期的兩倍多。

另一個不利情境則是疫情持續時間比預料更長，需要繼續實施或重新啟動防疫封鎖措施，這將導致今年全球 GDP 萎縮 8%，先進國家衰減 10%，新興市場下滑 5%。這也代表明年經濟復甦會相當疲軟，僅成長 1.3%。

世銀 1 月預估，今年全球經濟將擴張 2.5%。