IMF總裁暗示：今年全球GDP恐再下調、美中切勿重啟貿易戰

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週五 (8 日) 暗示，將再下調全球經濟預測，並警告美國和中國若重燃貿易戰火，可能削弱全球經濟從疫情中復甦的動力。

此前 IMF 預期今年全球 GDP 將收縮 3%；不過喬治艾娃於週五表示，近期許多國家經濟數據皆表明，目前全球金融前景要比 IMF 當時預估的還要悲觀。

喬治艾娃說，若沒有出現立即的醫療解決方法，不幸的是，許多經濟體可能會出現更多不利的消息，她表示，市場對於病毒的行為模式還不明朗，因此無法預測前景。

IMF 於 4 月 14 日發布的《世界經濟展望》報告中，預計今年全球 GDP 將下降 3%，這是自 1930 年大蕭條以來最嚴重的降幅。IMF 預測到 2021 年將出現部分反彈，但他們警告若新冠肺炎 (COVID-19) 持續時間更長，經濟前景可能會更糟。

美國是世界上最主要的經濟體，在這波防疫封鎖措施中，美國受的打擊尤為嚴重。美國政府週五的非農就業報告，顯示失業率飆升至 14.7%。白宮更表示，5 月份失業率可能高達 20%。

美國總統川普日前揚言要對中國施加新一波關稅制裁，以懲罰中國在疫情爆發初期的不當應對措施，貿易戰陰影捲土重來。

美國和中國的貿易談判官員週五表示，他們將繼續執行第一階段貿易協議，但部分專家表示，中國在履行協議中承諾的 770 億美元採購目標，進度似乎遠遠落後。

美、中兩國在今年 1 月簽署第一階段貿易協議，中國同意以 2017 年的數目為基礎，在兩年內增加 2000 億美元採購額，其中第一年採購 770 億美元，第二年為 1230 億美元。

喬治艾娃警告，若美國和中國退回到貿易保護主義，可能會在關鍵時刻削弱全球經濟復甦動力。她表示：「抵制貿易退回國家境內，對我們而言是極為重要的。」

喬治艾娃表示，恢復世界貿易流動，對全球經濟復甦至關重要，「否則成本將會上升，所得會下降，我們將處在一個不穩定的世界裡」。

儘管部分貧窮國家的疫情死亡率低於某些富裕國家，但因為原物料價格大跌、個人匯款急劇下降，貧窮國家仍然處於高風險之中，IMF 已經為 103 個申請援助的國家中的 50 個提供緊急資金。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 在週四的 webcast 直播上表示，開發中國家的外部融資需求，可能會遠遠超過原本預估的 2.5 兆美元。

她更毫不隱晦地告訴各國，「我們知道這場危機可能會持續更長的時間，情況可能會變得更糟，需求甚至會超過這個數字。」