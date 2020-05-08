IMF：疫情較預期嚴重 對全球經濟打擊更大於4月的預測

國際貨幣基金 (IMF) 週四 (7 日) 表示，全球經濟前景已經比 3 週前的最新預測更糟，預計金融市場也會出現更多動盪。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 在週四的 webcast 直播上表示，開發中國家的外部融資需求，可能會遠遠超過原本預估的 2.5 兆美元，她表示，Gopinath 表示，IMF 將需要目前 1 兆美元的全部貸款資源，並且會毫不隱晦地告訴各國，他們需要多少支持。

Gopinath 說：「我們知道這場危機不會很快結束，情況可能會變得更糟，目前公衛危機尚未解決。」

IMF 在 4 月 14 日發布的《世界經濟展望》報告，預計今年全球 GDP 將下降 3%。Gopinath 表示，這一預測的基本情境，是假設疫情將在今年下半年消退，且抗疫封鎖措施可以逐步解除，但這種情景發生的機率，看來已在變小。

在 4 月份展望中，IMF 還提出其他 3 種情景，包括疫情持續時間比預期更長、2021 年還會再次出現或兩者兼有。IMF 表示，若大流行病持續時間更長，將使今年的 GDP 較原本預期，再減 3%，如果明年還發生疫情捲土重來，則 2021 年經濟產值，將比原本預期減少 8%。

在這次直播中，在 IMF 擔任過首席經濟學家的 Kenneth Rogoff 表示，一些國家將面臨償債危機，這使得他們必須債務減記，而不僅僅是延後支付而已。