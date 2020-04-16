疫情後經濟或許回不去了？IMF：供應鏈可能出現永久性變化

國際貨幣基金 (IMF) 指出，COVID-19(新冠肺炎) 疫情大流行和經濟關停可能產生多種二次衝擊，如一些經濟體的通縮、產出損失及供應鏈永久性轉移。

此前，IMF 在本週發布的《全球金融穩定報告》警告，這場危機對全球金融體系的穩定，已構成非常重大的威脅。

IMF 貨幣和資本市場部門負責人 Tobias Adrian 擔心，疫情對經濟的衝擊不僅於此。產出損失的可能會持續，因為經濟無法簡單地關閉又重新啟動。疫情後的經濟結構可能發生永久性的改變，例如供應鏈的永久變化。

Adrian 指出，人們預計的情況是—關閉經濟、重新啟動、一切恢復正常，但經濟結構可能在這段期間受到破壞，企業倒閉、勞工失業，無法回到過去。

在這段期間，多數國家均祭出龐大的財政政策支持。但 Tobias Adrian 表示，持續擴大公共部門債務是危險的，因為這可能是不可持續的。

對美國及許多歐洲已開發國家來說，問題更多的是通縮壓力。美國公布的 3 月份消費者物價指數，創下 5 年多以來的最大跌幅，經濟學家預測，去通膨趨勢將持續一段時間，甚至會因此造成短期通貨緊縮。

對金融體系來說，IMF 擔心，這可能造成銀行遭受信貸損失和市場損失的雙重衝擊，這將測試其儲備。

Adrian 說，目前經濟環境非常不利，在某些銀行系統和全球某些銀行中，可能會陷入掙扎。