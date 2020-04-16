60年來最慘 IMF：亞太區今年經濟恐淪零成長

國際貨幣基金 (IMF) 週三 (15 日) 表示，亞洲今年經濟成長可能淪為零成長，是將近 60 年來最差表現，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊更甚 2008 年金融危機和亞洲金融風暴，各國政府應該在這個「非常時期」動用所有政策選項，強力支撐經濟。

IMF 亞太部門主任李昌鏞 (Chang Yong Rhee) 說，雖然亞洲經濟活動優於其他地區，但今年若經濟成長原地踏步，將是近 60 年來最慘澹，比全球金融危機 (當時成長 4.7%) 和亞洲金融風暴 (成長 1.3%) 都要差。

亞洲多個國家的經濟成長率都被大幅下修，例如南韓被下修 3.5 個百分點，而澳洲、紐西蘭和泰國下修幅度更達到 9 個百分點，這三個國家都是全球觀光旅遊需求急凍的受害者，而澳洲還面臨原物料價格下跌的問題。

中國和印度的經濟成長將大幅減速，但仍可維持擴張。中國今年的經濟成長率可能從去年的 6.1% 大幅趨緩至 1.2%，印度今年將成長 1.9%。

此外，日本實質 GDP 將衰減 5.2%。

李昌鏞敦促各國政府在這個「非常時期」動用所有政策選項支撐經濟，包括雙邊或多邊的貨幣互換協議，這也代表政府無法避免必須在政策間有所取捨，一切視政策空間而定。

他表示，亞太地區有 17 個國家透露對 IMF 兩項緊急融資工具感興趣，分別是快速信貸機制 (RCF) 和快速融資工具 (RFI)。

整體而言，IMF 預估今年全球的 GDP 將萎縮 3%，是 1930 年大蕭條以來最嚴峻的情勢，也讓 2009 年萎縮 0.1% 的慘況相形見絀。

IMF 預估，如果疫情順利獲得控制，亞洲明年經濟成長率可達 7.6%，但這個展望存在著高度不確定性。

李昌鏞表示，雖然亞洲經濟相對強韌，但只有在全球經濟復甦下才能跟著反彈，因此遏制疫情扮演極為重要的角色。