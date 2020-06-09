擴大圍堵也沒用 華為手握專利仍可從美國5G網路獲益

《彭博》引述一項研究指出，即使川普政府擴大圍堵政策欲把華為排除在供應鏈之外，但由於華為手握最多 5G 專利，美國就算找別家廠商打造 5G 網路，最終華為恐怕還是能從中獲得報酬。

GreyB Services 和 Amplified AI 兩家研究機構分析在 5G 標準扮演關鍵角色的專利，發現超過八成專利集中在六家企業手中，分別是華為、三星、樂金、諾基亞 (Nokia)、愛立信 (Ericsson)、高通 (QCOM-US)。這當中只有高通是美國企業。

GreyB Services 主任 Deepak Syal 說：「就算美國找其他公司打造 5G 基礎建設，恐怕還是得付費給華為，因為他們擁有相關專利。」

這個結果想必並非川普所樂見。川普政府以國安威脅為由在全球圍堵華為，包括禁止出售任何使用美國設備或技術生產的晶片給華為。

想了解哪家公司能從 5G 技術受益最多，可以分析各家公司掌握多少 5G 專利、以及這些專利在業界標準技術的關鍵程度。

產業標準技術是確保通訊設備彼此可以溝通和協調運作的關鍵，這是科技公司合力建造的成果，授權使用必須符合「公平、合理和沒有歧視」的條件，然而何謂公平、誰又有資格獲得最多版權費，正是掀起全球專利訴訟戰的癥結。

華為曾在和 Verizon 公司的專利訴訟文件中透露，至今 5G 授權營收累計超過 14 億美元，不過為此支付給其他公司的費用也有 600 萬美元。

兩家研究機構調查截至去年底宣稱擁有關鍵 5G 技術的 6400 項發明，透過專利用語對照業界標準，最後認定 1658 項屬於 5G「核心」專利。

Syal 說，此研究目的在讓相關討論和企業決策有更多參考，應該被視為第一階段研究，因為未來隨著科技進步，將出現有更多專利和標準。