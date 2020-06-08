日本上修首季GDP 年減2.2%

日本週一 (8 日) 公布了 2020 年首季 (1 至 3 月) GDP 的修正值，去除物價變動影響的實質 GDP 季減 0.6%，年減為 2.2%，但較 5 月時所公布的初值 (季減 0.9%，年率換算 3.4% 的減少) 作出上修。

日本內閣府週一 (8 日) 公布今年 1 至 3 月的 GDP 修正值，在反映日本財務省於 6 月 1 日所公布的法人企業統計後，實質 GDP 報季減 0.6%，年減為 2.2%。

日本 2020 年首季 GDP (圖片來源：日本內閣府)

由於同期日本企業的設備投資報實質季增 1.9%，較原先所公布的初值 (季減 0.5%) 作出大幅上修，也隨之拉高了 GDP 數據。

日本企業於都市再開發等長期計畫的投資穩定，不含軟體的全產業設備投資額報季增 7.2%。個人消費報季減 0.8%，較初值階段 (季減 0.7%) 作出微幅下修。

隨著今年首季的 GDP 上修，2019 年度實質 GDP 也上修為年增 0.03%。而初值階段數據則是年減 0.1%。

對設備投資推估帶來重大影響的法人統計，因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，造成回收率偏低。日本財務省也預計在 7 月底時公布今年首季的確切數據 (終值)。

日本內閣府表示「在法人企業統計的確切數據公布後，也會反映在 GDP 的數字上頭」，首季 GDP 還是很有可能再度作出修正。