陶冬：美國就業意外反彈--歐洲央行如料加碼

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，表示星期五美國五月份非農就業出人意料地增加了 2.5M ，vs 市場預期的減少 7.5M ，美國五月份非農就業和失業率數字，是一個巨大的利好意外，促成美歐股市大漲。以下為部落格全文：

在經濟重啟的支持下，上週資金脫債入股，風險資產表現良好。星期五美國五月份非農就業出人意料地增加了 2.5M ，vs 市場預期的減少 7.5M ，美歐股市大漲。銀行股一馬當先，科技股為主的 NASDAQ 指數僅比歷史最高點低 3 點。上周有三大市場事件，1 ）美國公佈對香港國安法的回應，措施力度小過市場預期，港股趁勢向上；2 ）歐洲央行決定增大資產購買計劃的力度，歐洲銀行股走強，歐元受壓；3 ）美國就業數據出奇地好，國債被拋售，十年期利率升至 0.79% ，股市走強；4 ）OPEC+ 計劃延長減產計劃，而美國汽油需求在政府解禁下逐步恢復，布倫特和 WTI 均漲 10% 以上，布倫特原油企上 40 美元一桶。經濟好轉，黃金捱沽，現貨金險守 1670 關。

美國五月份非農就業和失業率數字，是一個巨大的利好意外。雖然統計局表明數字統計中有錯誤，這也是一個很好的數字。非農數字本來就非常波動，席捲全國的抗議活動進一步加大了潛在的統計誤差，所以要小心之後的下方修正。五月數據改善的一個重要原因是，聯邦政府的緊急救援到位，得到資助的公司請回了員工，幾乎所有就業上的增加，全部來自暫時失業人口重新領到工資，但是那些長期失去工作的人群仍然沒有找到工作。一個好的就業數字對提振市場信心有幫助，不過必須明白就業職務一旦消失，重新恢復需要之時間是以年計的，失去工作的人很有可能下一份工作報酬要低一截。隨著人流管制措施逐漸鬆綁，美國就業和經濟會見到較大的反彈，那是從極端低位彈起來，距離正常化還有很大的距離。

歐洲在行動。上周德法牽頭成立 7500 億歐元的疫情緊急救援基金，本週 ECB 擴大購債計劃 6000 億，並將行動期限延長起碼一年。其實今年三月開始的購債計劃，現在還沒有買到預計金額的三分之一，歐洲貨幣當局完全可以等到七月甚至九月的會議再作決定，但是拉加德還是決定快做、大做，以提高市場信心，化解意大利等國的財政困局。政策一出，南歐國家與德國國債的利差即刻縮小。歐洲在處理疫情所導致的經濟滑坡上，速度之快是前所未見的，而且在招數上也有所創新。以歐盟名義發債實際上是將德法的信用貼到弱勢國身上，意大利可以藉光德法的信用評級，這對於降低融資成本、減少市場波動十分重要。更關鍵的是，歐洲在財政同盟上又邁出了一步，ECB 需要對此保駕護航。

本週焦點：聯儲公開市場委員會會議。在美國經濟經歷了史無前例的經濟停頓和慘烈的失業高潮之後，聯儲迎來了政策例會。筆者認為，貨幣當局會暫時不動政策工具，等待更多數據來判斷經濟與通脹走勢。會後鮑威爾的言論可能更重要，市場據此作出下半年政策前景的判斷。美國的核心 CPI 和中國的社會融資、工業生產，是本週最重要的經濟數據。

本週記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。