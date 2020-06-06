〈鉅亨看世界〉後疫情的食物經濟學

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響食品的供應及需求鏈，美國人在雜貨店貨架上看到的食物，已經與過去有所不同，如果食品體系未見重大的轉變，這種改變還可能是長期的。

往常供應鏈已受干擾

近期食品工業的變化，首先來自加工大廠的示警，由於加工廠被迫關門，農民的肉類供應無處可去，情況嚴重到農民被迫將豬、雞安樂死，來避免更大的損失。

總統川普於是在上個月下令，受 COVID-19 打擊的肉類加工廠繼續運營。然而，這對情況的改善幫助有限，為了強化安全措施，必須放慢生產線、增加實際距離，這都造成產出的減少。同時，疫情仍未滅絕，這使得工人遭受感染，工廠被迫關關停停。

農民有其他的選擇嗎？幾乎沒有，這凸顯了美國加工廠壟斷的現象。為了壓低成本，加工廠過去經過多年的重整、併購，僅留下少數幾個大廠，供應全美主要肉類。因此，當少數工廠面臨問題，其影響性也是全國性的。

學者指出，隨著生產者可能不再能夠以最快的速度加工食品，並促使消費者的消費習慣的改變，購物者購買某些食品的可能性將降低，從而反過來影響未來的供應。

美國豬肉加工廠關閉，造成供應短缺 (圖: AFP)

紐約大學營養與食品研究副教授 Carolyn Dimitri 表示，儘管變化可能難以預測，但疫情爆發可能導致供應鏈出現問題。

關鍵時節的勞動力成焦點

Dimitri 指出，由於農業非常依賴勞動力，如果在播種季節或收穫季節爆發大規模疫情，而疫情發生的時間很難預測，這都會造成人們在農場或加工廠工作的能力，並不斷地出現問題。

在常見食品中，肉類—無論是牛肉、豬肉或雞肉，都已見到衝擊。

據美國牛肉畜牧協會 (National Cattlemen's Beef Association) 表示，受疫情影響，到 2021 年，牧場主的損失將超過 130 億美元。

數據顯示，美國已有至少 11496 名肉類包裝和食用植物工廠的工人，感染了新冠肺炎。

豬肉面臨的問題類似，據康奈爾大學農業經濟學教授 Miguel Gomez 表示，豬肉可能變得更昂貴且稀缺。

近日位於南達科他州一座豬肉加工廠，由於近 300 名工人 COVID-19 檢測呈陽性反應，工廠被迫暫時關閉，而影響全美豬肉供應量約 4-5%。雖然工廠在消毒後重啟，但並沒有完全解決廠內爆發疫情的可能性。

眾多肉類均受影響 (圖: AFP)

雞肉也是透過大型工廠加工生產，因此，也避不開同樣的問題。

這是生產中間商的困境，而在銷售端，同樣面臨難題。

Gomez 指出，超市的熟食店也可能受到影響。熟食店的部門通常需要更多的員工和店內準備。

進口食品受影響大

另一個可能受到打擊的，是進口食品。Gomez 表示，許多食品出口的國家擔心糧食安全。一些國家正在限制某些商品的出口，以確保國內有足夠的供應，這帶來了取得上的困難。

易腐食品可能會因為消費者選擇可以保存更長時間的食物，而減少供應。

Gomez 指出，這一趨勢已經出現，消費者如今傾向購買可以長期存放的食品。「例如，他們喜歡購買蘋果，因為它們在冰箱中的使用壽命，比青花槊或易腐爛的東西更長。」

當消費者不斷減少選擇某些食品後，由於生產者沒有得到足夠的資金來繼續生產，這會影響其供應。

漿果 (berry, 莓果) 等價格較高的易腐食品也可能會出現供應變化，因為消費者轉向了壽命更長的廉價產品。

人們傾向購買基本水果 (圖: AFP)

問題複雜而變化難料

Gomez 稱，另一個改變是，人們正在從花俏的食物轉向更基本的食物。例如減少昂貴的草莓或類似水果的購買，改採購更便宜的水果，例如香蕉和橘子。

時令水果和蔬菜，也可能會出現周期性的供應變化。

Dimitri 指出，現在正進入美國國內生產季節，人們傾向於在冬季初之前供應大部分產品，因此，在季節變化之前，預計雜貨店不會看到巨大的影響。然而，由於疫情造成其他國家的勞動力短缺，進而干擾了整個供應鏈的流動速度，最終，也會破壞在美國的正常供應情況。

Dimitri 強調，糧食供應問題非常複雜，並且常常有意想不到的變化。

Dimitri 表示，多種因素干擾著食物的供應與需求，它可能與人們不願去雜貨店或擔心去雜貨店有關，也可能與運輸時間變長有關。特別像是新鮮產品，未來恐怕在雜貨店架上，這些食品將愈來愈少了。