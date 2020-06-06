非農報告喜出望外 緩解Fed零利率政策壓力

經濟學家週五表示，意外優於預期的美國 5 月份非農就業報告，讓美國聯準會 (Fed) 鬆了一口氣，勞動力市場有所好轉，意味著央行不需要將零利率維持多年不變。

塔夫茨大學 (Tufts University) 經濟學家 Brian Bethune 表示，5 月份美國就業人數急劇增加，顯示經濟已經開始反彈，這意味著 Fed 未來數年不用將聯邦基準利率維持在零。

Bethune 認為，Fed 至少在未來兩季會繼續將利率保持在近零區間，隨後將會面臨升息的挑戰。

美國勞工部週五公布的就業報告顯示，5 月份意外新增 250.9 萬人，失業率也自 4 月的 14.7 % 降至 13.3%，不過統計局也承認，若準確記錄家庭收支，失業率可能會再高出三個百分點。

Bethune 預估，聯準會將按兵不動並繼續其購債計畫。傑富瑞 (Jefferies) 經濟學家對此表示贊同。

聯準會 3 月底宣布無上限 QE (量化寬鬆)，無限量地買進購買美債、MBS、商業票據，甚至還要買進公司債和公司債券 ETF。

傑富瑞 (Jefferies) 經濟學家 Aneta Markowska 表示：「就業數據不會改變我們對下週聯準會的預期，我們預估 FOMC 會繼續保持鴿派立場，並暫時維持量化寬鬆政策。」

Bethune 則認為，Fed 此刻不太可能更動利率，寧願冒著通膨略為升溫的風險維持當前貨幣政策。

他補充道，新冠肺炎疫情造成的不景氣只維持三個月，甚至可能沒有被正式記錄為經濟衰退。

Fed 將於下週 9、10 日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 預定於美東時間週三下午 2 點半進行新聞發表會，市場靜待鮑爾發表經濟解封以來首次經濟預測。

聯準會在 4 月份的政策聲明中表示，他們會將維持近零利率，直到央行確信美國經濟度過疫情考驗，並有望實現就業最大化和物價穩定的雙重目標。

在調高政策利率前，央行考慮擬定需要達標的具體經濟條件；聯準會官員在 5 月非農就業報告發布前，暗示評估這些經濟條件的最終決定，可能要等到今年年底。

道明證券分析師 Jim O’Sullivan 說道，他認為鮑爾將開始為市場做好準備，包括採用基準利率和通膨門檻 (可能位於 2.5%) 等前瞻指引。但他補充說，Fed 不會急著在下週三的會議聲明中改變措辭。

布朗諮詢公司負責人 Tom Brown 認為，Fed 會等到失業率從當前的 13.3% 降至 4% 左右，才會提高利率目標。

Bethune 猜測，量化寬鬆政策會再執行幾個月，也許 Fed 會讓資產負債表再增加 1 兆美元左右，到時候 Fed 將會開始考慮升息，「我目前認為可能會在 2021 年 1 月發生。」

聯邦基金期貨市場交易員則認為，聯準會將會維持利率不變至明年 3 月。

FAO Economics 經濟學家 Robert Brusca 警告投資人，不要以為經濟增長飛快，「事實上是經濟比預期還要早開始反彈。」