前景樂觀、航運量回流！美國航空股ETF資產暴增30倍

隨著經濟復甦，航空載客量逐漸回流，投資人看好需求前景，美國全球航空股 ETF(JETS-US) 週四飆漲 11.6%，該基金的股價在過去一個月中上漲近 40%，總資產規模。

美國全球航空股 ETF(圖片: Investing)

彭博社數據顯示，美國全球航空股 ETF 本週二已迎來連續 64 天淨流入，使總資產超過 10 億美元，在短短 3 個月內資產暴漲超過 3000%，該基金在 3 月初時，僅持有 3300 萬美元。

週四航空股暴漲，由美國航空 (AAL-US) 股價領頭上漲 41.1%，是 2013 年公開交易以來最大漲幅，帶動航空類股大漲，聯合航空控股 (UAL-US)、達美航空 (DAL-US) 分別上漲 16% 和 14%。

彭博社指出，美國全球航空股 ETF 的增長，主要是因為許多千禧世代年輕操盤手，期望從受疫情打擊最嚴重的廉價投資部位下手。

彭博社援引網路券商 Robintrack 的數據指出，JETS ETF 在投資平台上的受歡迎程度激增，Robinhood 持有 JETS 用戶自 3 月初的 500 人，倍增至本週的 3 萬人。

今年來疫情重擊航空業，就連股神巴菲特都大減航空投資部位，宣稱該行業可能無法從新冠肺炎的衝擊中完全恢復，但 JETS ETF 還是相當受歡迎，自波克夏海瑟威退出航空持股後，該基金流入近 3 億美元。

波克夏海瑟威於上月 2 日的股東會中表示，由於美國 4 大航空公司受疫情影響損失極大，因此宣佈全數出清航空股。

儘管全球航空 ETF 近期漲勢凌厲，但 JETS 仍未收復年初以來的 43% 跌幅。該基金最大持股包括美國四大主要航空，並表示將開始投資加拿大的航空公司。

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