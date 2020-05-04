〈美股早盤〉巴菲特出清航空股 4大航空公司領跌 道瓊早盤跌逾200點

美國總統川普、國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 於週日 (3 日) 聯手抨擊中國，認為中國試圖掩蓋疫情，造成美中之間的緊張關係攀升，加深了市場對於美中貿易戰重啟的疑慮。

此外，波克夏海瑟威於週六 (2 日) 股東會中表示，由於 4 大航空公司受疫情影響損失極大，因此宣佈全數出清航空股。導致航空類股股價大跌，並拖累整體大盤走勢。美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、西南航空 (LUV-US)、聯合航空 (UAL-US) 股價於週一 (4 日) 早盤皆下跌 9% 以上。

週一 (4 日) 早盤美股 4 大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 200 點。

新冠肺炎疫情

日本政府於週一 (4 日) 召開會議，討論是否延長「緊急事態宣言」的實施期限，由原定的 5 月 6 日延長至 5 月 31 日。此外，根據日本第一生命經濟研究所分析，截至 5 月 6 日為止，因緊急狀態所導致的失業人口將達 36.8 萬人，若再延長一個月，恐造成 77.8 萬人失業。

國務卿蓬佩奧於週日 (3 日) 表示，有「大量證據」顯示新冠肺炎 (COVID-19) 疫情始於中國武漢的實驗室。美國總統川普則說，中國犯了非常可怕的錯誤，並試圖掩飾。

截至台北時間週一 (4 日)22 時許：

道瓊指數下跌 285.46 點或 -1.20%，暫報 23438.23 點

那斯達克下跌 65.80 點或 -0.76%，暫報 8539.15 點

標普 500 下跌 26.65 點或 -0.94%，暫報 2804.06 點

費半下跌 16.32 點或 -1.00 %，暫報 1627.94 點

台積電 ADR 上漲 1.19% 至每股 51.71 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.629%

紐約輕原油下跌 1.87% 至每桶 19.41 美元

布蘭特原油下跌 1.21% 至每桶 26.12 美元

黃金上漲 0.67% 至每盎司 1712.25 美元

美元指數上漲 0.40% 至 99.500 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

波克夏海瑟威 (BRKa-US)

波克夏海瑟威早盤下跌 1.74%，達 268500 美元。

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威於週六 (2 日) 公佈第一季財報，受新冠疫情影響，當季淨損 497.5 億美元、每 A 股虧損 30,653 美元，較去年同期大幅衰退，主因來自於 3 月底的股災，導致了高達 545.2 億美元的未實現投資損失，特別是受投資組合中跌幅大的大型持股拖累，如美國運通、美銀、富國銀和達美、西南等美國四家航空公司。

不過，波克夏 Q1 季營業利益年增 6%，達 58.7 億美元，優於市場預期。此外，現金水位上升至歷年新高，顯示巴菲特並未逢低大買股票。

亞馬遜 (AMZN-US)

亞馬遜早盤下跌 0.99 %，達 2263.82 美元。

儘管亞馬遜於第一季的獲利表現低於市場預估值，但華爾街分析師仍看好亞馬遜的電商業務和 AWS 雲端單位，紛紛調升對於該公司的目標價。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 重申對亞馬遜股票的「增持」評級，目標價自 2525 美元提升至 3000 美元。摩根士丹利分析師 Brian Nowak 則將目標價自 2400 美元提高至 2650 美元。Pivotal Research 分析師 Michael Levine 則重申亞馬遜「買入」評級，並將目標價自 2450 美元上調至 2700 美元。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 3.78%，達 101.65 美元。

Moffett Nathanson 分析師 Michael Nathanson 於週一 (4 日) 下調迪士尼的股票評級，由「買入」調降至「中立」，並將目標價設定為每股 112 美元。

Nathanson 表示，由於肺炎疫情的影響持續擴大，預期將導致迪士尼獲利大幅衰退。此外，社交距離等防疫政策，亦對於該公司的主題樂園及影視娛樂部門，造成嚴重的衝擊，儘管居家隔離措施促使旗下影音串流平台 Disney + 的訂閱數大幅增長，但仍無法彌補其他部門所損失的自由現金流量。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

針對巴菲特出清航空股的聲明，Fundstrat 分析師 Tom Lee 表示，由於巴菲特屬於長期投資者，因此，這個決策代表巴菲特認為航空業面臨相當大的挑戰，且該產業的基本面及價值創造能力將被改變。

瑞銀投資長 Mark Haefele 表示，由於市場須消化許多消息並從中取得平衡，包括：各國的解除封鎖進度、肺炎病毒的治療疫苗、以及各項經濟數據等等，預期股市將持續動盪。

瑞銀貴金屬策略師 Joni Teves 表示，由於新冠肺炎疫情增加市場不確定性，並提升投資人的避險需求，預期黃金價格將有潛力突破每盎司 1800 美元，並將短期目標價設定為每盎司 1790 美元。美國銀行亦將 18 個月的黃金目標價提高至每盎司 3000 美元。