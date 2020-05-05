巴菲特拋售航空股 分析師：可能已經觸底 亞洲需求已見曙光

巴菲特拋售航空股後，航空股週一處於低迷，但跡象顯示美國需求觸底且亞洲市場可能隨著新的「旅行泡泡」和「快速通道」而緩慢回升。

巴菲特週六表示，他已透過波克夏海瑟威控股公司 (BRK.B-US) 拋售全部美國的航空股。巴菲特先前在美國前 4 大航空公司約莫持有 8% 和 10% 的股權：美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空 (LUV-US)。

美國航空週一重挫 7.7%、達美航空大跌 6.4、聯合航空下跌 5.1%，大盤逆轉小升， S&P 500 收高 0.4%。

巴克萊將美國航空評級自「等權重」調降為「減持」後，美國航空賣壓沉重，花旗分析師 Stephen Trent 對該航空公司維持「賣出」評級並將目標價削大砍 1 美元降到 9 美元。

達美表示無法對個人或股東買賣達美股票發表評論，僅稱尊重個人選擇，而美國航空、美廉航和西南航空則拒絕置評。

航空股承受新的壓力

由於海內外航空旅行需求驟減 90% 以上，航空公司不得不接受政府金援以維持運作。

航空公司股價大跌，分析師預期淨虧損嚴重、債務負擔的衝擊更大，股票追加發行，部分係向美國財政部發行認股權證，以換取贈款和貸款，其中槓桿最大的航空公司當屬美國航空，今年迄今股價下跌 66% 以上。

雖然美國航空將因《關懷法案》取得 100 億美元以上的政府援助，但花期分析師 Trent 預期，倘若航空旅行需求在第三季沒有明顯改善，美國航空 12 月時還需要更多資金。

Trent 預估，今年年底前美國航空將負債 400 億美元、61 億美元養老金債務，這與預估 2021 年 Ebitda 收益 44 億美元「顯然不相當」，「這些因素加上因《關懷法案》取得資金造成的實質性稀釋，加劇我們對股價下行風險的擔憂。」

Raymond James 分析師 Savanthi Syth 表示，「當然，有一些閃爍的希望顯示，需求已經觸底。」運輸安全管理局的數據顯示，5 月 1 日通過檢查站的旅客數量年減 93%，較 4 月中旬時的下降 96% ，下降幅度緩和了一些。

「這與西南航空和聯合航空的評論相符，即需求已經觸底，但仍處於不可持續的水準。」

根據航空公司的評論，5 月份削減航班時刻表的情形會「類似或少一點，且有希望 7 月能恢復一些服務。」

儘管航空公司已籌資避免破產，但目前每天仍持續耗費數百萬美元。根據 Savanthi 說法，西南航空持有的現金和證券約可支撐 16 個月，為產業最多的航空公司，其他如聯合、達美、JetBlue (JBLU-US) 和 Spirit (SAVE-US) 估計均只能支撐 10 至 11 個月，美國航空握有的現金只夠存活 5.7 個月，為大型美國航空公司處境最差的一家。

美國消費需求趨勢似乎已經穩定，但國際需求仍未觸底 (基於線上旅遊搜尋結果)，「全球每週航班仍持續遭削減，沒有哪個地區倖免。」

然而，亞洲現在出現一道復興的曙光，摩根大通分析師 Jamie Baker 指出，紐西蘭和澳洲等抗疫有成的國家打算在兩國之間創造「旅行泡泡」(travel bubble) 和「快速通道」入關系統，提倡雙向旅行的可能性。

他認為澳洲和紐西蘭的計畫是一項互惠的旅行建議，「中國和南韓已經實施類似的概念，自 5 月 1 日起，從南韓出發前往中國 7 個省份、3 大城市的商務旅客只要在登機前 72 小時通過 Covid-19 初次篩檢，並於登機前再通過第二次篩檢即可。」

先前商務旅客抵達中國時就得先面臨 14 天的隔離。