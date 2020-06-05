趨勢在逆轉？分析師降高盛評級、反看好富國銀行

德銀分析師 Matt O’Connor 於研究報告中，更動兩大銀行股票評級，他將投資人普遍不看好的富國銀行 (WFC-US) 股票評級上調至「買入」，並將市場青睞的高盛 (GS-US) 降為「持有」，和許多華爾街的分析師看法背道而馳。

負責研究富國銀行的 31 位分析師中，只有 6 位將該股評為「買入」；同時，卻有 60% 分析師給予高盛「買入」評級。

O’Connor 認為，對大盤銀行股有利的趨勢可能已經逆轉，富國銀行股價今年累計跌幅達 45%，不斷落後於大盤股，而追蹤 24 家銀行的 KBW 銀行股指數下跌了 27％。

富國銀行 4 年前因為假帳戶醜聞而震驚銀行業，如今該行極力地想從這波陰影中走出，在大型銀行中，富國銀行經常被列為最有可能削減股息的銀行，因為其派息比率比同業要高。

但是 O'Connor 說，目前這些風險已經被大部分抵消了，且他對新上任的執行長 Charlie Scharf 充滿信心。

不過即使評級遭調升，但 O'Connor 仍舊維持他對富國 34 美元的目標價，並點出該銀行的潛在風險，包括聯準會為了應對假帳醜聞而對富國銀行設定的資產上限。

O'Connor 說道：「富國上行潛力還不太清楚，但是我們已經將門檻設定得很低，並且計劃正在製定。”

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同時，高盛成為今年表現最好的銀行股之一，股價僅下跌近 8%，受惠於上一季度的交易業務，與擁有較大銀行門市業務的同行相比，其面臨的利率和信貸損失風險較小。

但 O’Connor 表示，高盛良好的業務消息都已經體現在股價中。他認為在第一季度波動的環境下，交易對銀行業來說是一大福音，且某些漲勢可能會在第二季度持續下去；不過 O’Connor 預計，下半年銀行交易將會放緩。

而高盛也預測，經濟復甦速度可能會不平衡，這可能會影響高盛近期業務，即使 O'Connor 對高盛長期前景相當看好。

富國銀行股價週四上漲 4.8%，而高盛的股票上漲 2.02%，相較同期標普 500 指數則下跌 0.3%。