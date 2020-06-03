瑞信：波音和空巴將是首批受惠航空股

瑞信週二 (2 日) 發表研究報告表示，受疫情衝擊最大的美國波音 (BA-US) 以及歐洲空中巴士 (AIR-FR) 這些原始航空設備大廠，將會是旅遊需求回升後，首批受惠的航空個股。

今年由於疫情，航空旅行需求大幅減少，停飛的客機和客運量皆出現前所未有的降幅。

美國運輸安全管理局調查發現，全球 2.6 萬架商用客機，大約有超過 1.45 萬架停飛，於 6 月 1 日經過檢查哨的機場旅客較去年同期大幅減少 86%。

瑞信分析師 Robert Spingarn 研究大量停運對航空業造成的影響後，發現飛行需求和航空供應鏈的關係更為緊密，而和波音或空巴製造的飛機業務並沒有直接相關聯。

Robert Spingarn 週二給予波音「持有」的股票評級，並將空巴評為「買入」。他指出，停飛的客機不需要零件，且停用的飛機可以就地提供零件，在旅行需求恢復期間，新飛機將是航空公司的首選，有利於波音或空巴。

再者，航空零組件市場比原始飛機設備廠商的業務更大，利潤更高，衝擊的範圍可能更廣泛；因此相比之下，Spingarn 對波音和空中巴士復甦的力道較為樂觀。

儘管如此，華爾街還是更看好航空供應股，而非飛機製造商。自疫情爆發以來，航空供應鏈的跌幅，遠低於原始設備大廠波音以及空巴。

Barron’s 追蹤的航空供應鏈板塊跌幅不到 35%；而波音和空巴公司的股價均下跌超過 50% 以上；兩者跌幅都比同期標普 500 和道瓊工業指數的跌幅要差。

華爾街約有 54% 的航空分析師將航空供應鏈股價評為買入，但僅有一半左右將波音或空巴評為買入。