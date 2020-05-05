與巴菲特唱反調！Cramer：動蕩時期 挑個股比一籃子股票好

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一 (4 日) 表示，華倫巴菲特拋售航空股的決定並不尋常，可能是指數投資者的警鐘。

巴菲特以新冠病毒挫傷旅行需求為由，清倉美國、達美、西南和聯合等航空公司持股，投資者也跟進拋售，致使美國航空產業全體跳水。

Cramer 認為這個發展是必然的，「巴菲特看得很長期，有些人會覺得看太長期了。」

巴菲特是投資低收入指數基金的堅定倡導者，因此他的投資決定是投資者值得注意的變化，例如他在 1987 年和 2008 年勸投資者「當他人恐懼時，自己反而該激進」的建議都相當知名，購買下降出局式的股票撐到市場反彈時，就會產生巨大回報。

但現在連巴菲特也對前景猶豫不決，波克夏上週末披露，在動蕩的第一季中，投資虧損了 500 億美元之多。

「如果他相信有長期的機會，那他會很願意短期內虧一些錢，但現在他對航空股也不積極了，他承認情勢改變了，他寧可保住整個集團，因為他知道這些股票有毒。」

Cramer 建議，「如果持續上漲，可以拋售一些 S&P 500 指數基金內的部位。」

他認為「許多投資者還在懷疑，這些事情對脆弱的企業來說還能夠多糟糕。」

Cramer 近期一直建議大眾，在這不確定的市場上應該挑選個股，不要投資指數。他警告，例如 S&P 500 的一籃子股票迫使投資者將落後的股票視為高表現。

「如果你投資個股，就算是艱困時期也能成長，那就比指數基金投資者的處境還要良好，因為指數基金投資者困在好壞均摻的部位中，而現在壞的部位似乎比華爾街想像得還多很多。」

但這與巴菲特想法不同，巴菲特持續在波克夏年度大會上表態支持長期廣泛股市指數基金，因為買進廣泛股市指數基金就可以省下大量投顧建議的費用。

「在我看來，對大多數人來說，最好的投資方法就是持有 S&P 500 指數基金，如果你押注美國並持倉數十年，其表現會遠優於購買公債或者遠優於遵循別人的購股建議。」