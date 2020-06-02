歐洲復甦基金振興經濟 仍有難關要過

為了挽救疫情過後的歐洲經濟，德法聯手提案大規模的經濟紓困計畫 - 歐洲復甦基金，法人認為，歐洲復興基金提案需經過修訂，並取得各國無異議通過，因此，仍有許多難關得克服，年底前上路的機會不高，但可望讓歐盟的財政互助往前邁出一大步。

歐盟執委會 5 月 27 日公佈歐洲復甦基金背後的理由以及資金運用的詳細規劃，整個計畫的規模預估為 7500 億歐元，相當於歐盟 GDP 的 4.5%。路博邁資深投資組合經理人—歐洲投資級固定收益 Patrick Barbe 指出，這是歐盟會員國首次認真思考進行國與國之間的財政互助，因此對於歐盟的團結而言，無疑是往前邁出重要的一步。

評估各國需求 分配資金

2010 年至 2013 年期間，歐盟南方國家的金融體系與經濟爆發危機，自此之後，低落的生產力導致這些國家的房地產與工業活動無力一肩扛起經濟成長的火車頭。過去一年半以來，儘管歐盟開始浮現經濟復甦的跡象，但是新冠肺炎疫情爆發，使得擁有高生產力的北方國家與依賴投資資金的南方國家更加漸行漸遠。此外，歐盟南方國家過去過度舉債，龐大負債成為絆腳石，政府無力推出大規模且令人信服的財政刺激政策。

為了有效率地重啟經濟活動，Patrick Barbe 認為，歐盟南方國家必須仰賴外部資金的挹注，而不是繼續舉債，並加大身上的負債重擔。故此，此次歐盟公佈的經濟紓困計畫僅有 2500 億歐元採貸款的形式，其餘 5000 億歐元均為「補助款」，用於補貼歐盟會員國的預算收支。這項紓困計畫的資金大致將由歐盟執委會代表會員國發債募資，未來再用歐盟的預算攤還，其中德國是歐盟預算的最大貢獻國。

歐盟執委會將評估各國的需求，並分配資金，而非依循「出資比例」的慣例進行分配。Patrick Barbe 指出，一直以來，歐盟會員國依照「出資比例」對歐洲央行提供資金，且自從歐債危機爆發後，歐洲央行便依據出資比例計算量化寬鬆政策，收購各國公債的額度。然而，德國的出資比例最高，但是歐盟南方國家發行的債券卻是資產收購計畫下的最大受惠者。

根據歐盟執委會的估算，義大利料將是歐洲復興基金的最大受益者，可從中獲得 820 億歐元的緊急補助款，以及最多 910 億歐元的低利貸款。此外，西班牙料將獲得 770 億歐元的補助款、希臘獲得 320 億歐元、法國獲得 390 億歐元、德國獲得 300 億歐元、葡萄牙獲得 180 億歐元。消息傳出後，歐盟南方國家的信用利差便大幅收窄。

歐洲復甦基金尋求無異議共識

多年來，歐盟南方國家一再強調各國應該要進行財政互助，並聯合發行「歐洲債券」。此次在新冠肺炎疫情的逼迫下，德國終於投下贊成票，因為疫情大大衝擊歐洲的經濟成長，部分國家無法靠一己之力重振經濟。

Patrick Barbe 認為，2010 年至 2013 年期間的歐債危機，正是讓德國與歐盟執委會點頭發行歐洲債券的關鍵。此外，現在德國與歐盟更加在意部分歐盟南方國家的政治風險，也不希望看到經濟危機惡化，導致民粹主義變本加厲。

儘管如此，歐盟還是得遵循明確的遊戲規則：歐洲復興基金必須取得每一個會員國的無異議支持。Patrick Barbe 預期，接下來德國、法國、以及歐盟南方國家將積極遊說抱持反對意見的國家，例如奧地利、荷蘭、丹麥、與瑞典。

儘管歐盟執委會提議透過課徵數位稅或是金融交易稅，作為歐盟的收入來源，但是相較於歐盟的總預算規模，這些稅收堪稱微不足道，72% 的預算仍得仰賴各個會員國的捐助。

Patrick Barbe 指出，未來歐盟可能得課徵新的稅項，作為每年預算與償還債務的資金來源。然而，此舉無異於要求各國政府對自家的民眾課稅，藉此去支持其他國家的經濟。這對於各國政治人物而言將是一大挑戰。故此，除了呼籲各國要齊心協力之外，唯一能夠減輕歐盟償債壓力的方式，只有拉長償債的時間，歐洲債券最短的到期日必須要在 2027 年以後，最長可能得要拖到 2058 年。

歐洲復興基金的提案是歐盟史上首次大規模的財政互助計畫，Patrick Barbe 表示，接下來，歐洲復興基金的提案仍得經過一番修訂並取得各國無異議通過，因此年底前上路的機會微乎其微。然而，歐盟還是邁出重要的一大步。歐洲央行不再孤軍奮戰。現在，歐洲政治人物終於願意採取行動。