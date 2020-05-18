各國積極救市奏效 4月基金規模回溫

4 月全球股、債市跌深反彈，國內投信基金規模也回升，法人認為，雖然各界對於景氣復甦看法分歧，不過各國政府積極救市，金融市場已走出最壞情形，即便短期震盪，但要出現如 3 月大逃殺的機率不高，投資人不妨定期定額分批布局，掌握先機。

投信投顧公會資料統計，截至今年 4 月底止，投信整體基金規模為 3 兆 9274 億元，較 3 月增加 1846 億元，增幅約 4.93%，扭轉連續兩個月下滑的情形，呈現止跌回升。同時，總受益人數也較 3 月增加 2 萬 454 人，為連續 4 個月扣款人數增長。

若按類型區分，4 月只有跨國債券 ETF 基金、國內一般債券型基金規模減少，金額各為 575、1.8 億元，其餘各類型基金規模都較 3 月增加，尤其是國內貨幣市場型基金、國內股票型基金、跨國股票型基金，各增加 1112、332、315 億元。

4 月基金規模重拾成長趨勢，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷認為，主要是因為美國聯準會為首的主要國家央行救市措施奏效，包括：無上限的量化寬鬆、首次購買公司債等，緩解流動性緊俏的情形，投資人不再不計成本砍殺持股，債券訂價秩序也回復正常，各類資產價格都強勁反彈。

展望後市，由於歐美疫情仍處於高原期，各國卻已計畫提前解封，引發二次爆發的疑慮，造成分析師對於未來景氣復甦究竟是 V 型、U 型、L 型、W 型或 Nike 型的看法，相當分歧。但央行提供無上限的流動性救市下，資金緊俏的情形不容易再發生，金融市場應該已走出最壞狀況。

短期因為反彈幅度不小，部分資金逢高出場，5 月進入震盪整理。葉菀婷建議，投資人不妨趁著市場波動之際，以定期定額方式分批布局，掌握景氣中長期復甦的機會。特別看好疫情過後的「三宅一生」產業，包括：AI 人工智慧、精準醫療、機器人自動化、金融科技、水電瓦斯等。