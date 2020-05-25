美中關係變數大 固定收益型ETF續獲青睞

雖然全球經濟活動陸續重啟，新冠疫苗早期試驗數據也傳出好消息，不過美中緊張局勢加劇，為股市增添變數，也因此，市場資金上周持續流入固定收益型 ETF，其中，以美國市場最吸金。

彭博資訊統計，截至今 (2020) 年 5 月 22 日過去一週整體固定收益型 ETF，資金淨流入 133 億美元：以地區來觀察，資金加速流入美國債券型 ETF，近週資金淨流入 110.9 億美元，全球債券 ETF 資金轉為淨流入 13.8 億美元，新興市場 ETF 近週淨流入 2.9 億美元，新興當地貨幣 ETF 資金則維持淨流出，近週資金淨流出 1.4 億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 表現受到市場追捧，淨流入增加至 80.3 億美元最多，高收益債券 ETF 資金流入幅度也同步擴大，近週淨流入 40.8 億美元。

富蘭克林投顧分析，全球陸續重啟經濟活動及新冠肺炎疫苗試驗初步結果傳出利多，激勵全球風險性資產反彈，但後續仍需要實質經濟復甦的支撐，加上美中兩國近期在科技、金融及香港等議題的緊張情勢升溫，消息面及市場情緒轉換恐增添市場波動，亦可能成為資金獲利調節的藉口。

所幸全球央行目前維持超級寬鬆的貨幣政策，聯準會承諾將採取繼續充分利用工具直到危機過去並支持經濟，富蘭克林投顧認為，將有助發揮下檔支撐，但景氣溫吞環境仍須留意體質較差的國家或企業面臨降評或違約的風險，精選持債至上。

由於聯準會利率會議紀錄指出，新冠肺炎疫情對經濟前景、金融穩定構成不確定性和重大風險，擔心企業及家庭的償債能力，美國百年租車公司 Hertz 也於 5 月 22 日聲請破產保護，凸顯經濟復甦前景仍面臨嚴峻考驗，加上美中緊張情勢升溫，哪些債市較看好?

富蘭克林投顧建議，投資配置中仍應保有美國政府債 (GNMA)，防範市場震盪，並搭配啞鈴式投資組合，選取相關性低或風格差異較大的兩類投資產品進行組合，可保留原投資標的的主要優點，同時能夠迴避某些市場波動帶來的損失。

此外，富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅 ‧ 維克認為，聯準會主動積極購買機構房地產抵押債 (MBS)，以期最大程度的降低疫情衝擊及維持市場的平穩運行，聯準會的買盤對於機構 MBS 來說是一個正面消息，經理團隊看好 2.5%~3.5% 的票息債表現將優於大盤。