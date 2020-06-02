高收債落底？法人：看三指標

全球央行聯手救市、產油國同意減產，帶動資金近期重回高收益債券市場，規模最大的 iShare iBoxx 高收債 ETF５月規模大增 43 億美元，創歷年單月最大增長紀錄。法人認為，可以從三大指標觀察，高收債市場最壞情況或許已經結束，有望在第 2 季落底。

根據 Bloomberg 資料顯示，彭博巴克萊全球高收債指數自 3 月 23 日波段低點至今，累計反彈 18.3%，收復 7 成左右的跌幅。而全球規模最大的 iShare iBoxx 高收債 ETF，規模也連續 3 個月回升，累計增加近 115 億美元。

資料來源：Bloomberg，統計到 2020/5/31

高收債市場回彈，主要拜賜於美國聯準會強烈救市的決心，第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧表示，高收債先前受到武漢肺炎疫情擴大、國際油價崩跌的影響，資金大幅流出，隨著美國聯準會祭出無上限的量化寬鬆措施，同時收購公司債動作後，緩解資金外逃壓力，並重回高收債市場懷抱，帶動高收債資產價格大幅反彈。

儘管高收債市場轉趨樂觀，但不少投資人仍舊擔心，未來美國能源債違約率將大幅飆高，不過，呂彥慧認為，從三大指標觀察，高收債市場最壞情況或許已經結束，有望在第 2 季落底。對於積極型投資人來說，短期回檔震盪，提供中長期危機入市的進場點。

首先是聯準會政策力挺：聯準會這次超前部署，在危機擴大之前，即宣布「量化寬鬆」無上限，而且首度購買公司債，提供強力的政策支持。從最近美元指數自 100 以上高檔回落，及股、債市反應顯示，金融環境緊縮狀況已經和緩。

二是石油與疫情兩大不利因素逐漸消弭：俄羅斯與產油國達成減產協議，以及亞洲、歐美多國疫情有解，供需情況正出現改善，帶動油價自每桶 20 美元低點反彈，現在已回到 35 美元以上。

三是高收債違約率可望回跌：全球高收債利差從 1192 個基本點，回落到目前的 699 個基本點，以長期利差與違約率關係顯示，未來違約率有機會從 6% 以上的預估值，回落到 3.5% 左右，往 2.9% 的長期平均違約率向下靠攏，轉機可期。