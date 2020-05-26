投資市場未撥雲見日 法人：審慎而為 佈局兩類資產

4 月份金融市場表現強勁走揚，領漲的股票與債券均是市場相對青睞的防禦性資產。法人認為，各國陸續重啟經濟活動固然可喜，但是目前仍有不少威脅環伺，就資產配置的角度而言，仍應審慎待之，加強配置美國大型股與投資級信用資產。

根據路博邁資產配置委員會預測，疫情下，經濟復甦腳步有三種可能，悲觀的經濟情境－L 型經濟衰退有 15% 的發生機率，樂觀情境－V 型復甦發生的機率有 20%，基本預測情境－U 型復甦則有 65% 的機率。

儘管 V 型復甦的情境仍顯得過於樂觀，但是現在是否可以降低 L 型衰退的發生機率？甚至是無視於它的存在？路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 指出，雖然 V 型復甦的機率仍高於 L 型的經濟衰退，但是目前尚未撥雲見日，且威脅或許正在某處熊視眈眈。

故此，以資產配置的角度而言，建議投資人維持審慎態度，並加強配置美國大型股與投資級信用資產。一旦經濟數據開始表現優於預期，投資人可能會快速調整佈局方向，開始轉進大型景氣循環股或價值股、高品質的中小型股、高收益債券、以及美國以外的資產。

四大原因撐腰 投資信心增加

投資人的信心高漲不是沒有原因。Erik Knutzen 認為原因有四，首先是疫情未二次爆發：到目前為止，中國已經復工 6 個星期，大多數歐洲國家已重啟經濟活動 1、2 個星期，且美國有一半以上的州政府宣佈鬆綁防疫禁令，至今並未傳出疫情二度爆發的事件。

二是實際經濟活動漸趨活絡：不管是信用卡消費、搭計程車的人數、甚至是約房仲看屋的人數都開始增加。部分航空公司表示新增的訂位數目開始超越取消的數目。

三是政策面強力支援：各國央行與政府一再向市場掛保證，強調政策工具並未彈盡糧絕。在歐洲，德國與法國支持歐盟發債籌措 5000 億歐元的預算，作為歐洲復興基金的資金來源，藉此實現各國財政互助的目標，且不會增加疫情重災國的負債壓力。

四是疫苗報佳音：在全球眾多研發新冠肺炎疫苗的研究中心之中，美國生技公司 Moderna 在上週宣佈參與第一階段臨床試驗的受試者成功在體內產生抗體。

重啟經濟活動雖歡喜 但風險並未消散

上述都是令人振奮的好消息。但能否就此調降 L 型經濟衰退的發生機率？Erik Knutzen 分析，引發 L 型經濟衰退必須滿足哪些條件。以疫情而言，L 型經濟衰退假設疫情將一路攀升到夏天的尾聲才接近高峰。在有效療法或是疫苗尚未問世前，各國鬆綁防疫禁令引發疫情二度爆發。

從中國、歐洲、與美國解封後的情況看來，目前似乎成功避免疫情二度爆發的危機，但是路博邁資料科學團隊認為，現在要完全排除疫情二度爆發的可能性仍言之過早。另一方面，部分新興國家連第一波疫情都還沒有壓下來，就已經開始重啟經濟活動。此外，過去也曾傳出各種能夠對抗新冠肺炎的療法，但最後都是空歡喜一場，因此各界亦對 Moderna 發佈的疫苗臨床試驗數據抱持質疑的態度。故此，風險並未消散。

以經濟面而言，Erik Knutzen 指出，預期美國的失業率必須達到 24%，才有可能引發 L 型的經濟衰退，但是在基本預測情境中，失業率最高只會來到 15% 至 20% 之間。不過，美國失業率已在 4 月份突破 15%，且高盛目前預期 5 月份失業率將攀升至 25%，這些預測結果還沒將疫情二度爆發造成的經濟影響納入考量。

以政策面而言，Erik Knutzen 表示，歐洲是目前關注的焦點，因為歐洲央行的政策工具有限且具爭議性，且歐元區各國聯合推出財政刺激政策的作法仍面臨強力的反對聲浪。儘管德法兩國聯手提出的倡議振奮投資人的信心，但是目前這仍只是提議而已。此刻若再加上英國與歐盟之間的脫歐協商，恐怕會讓歐洲各國更加心力交瘁。

L 型經濟衰退機率仍在 不能掉以輕心

總的來說，Erik Knutzen 認為，觸發悲觀情境的 L 型經濟衰退，假設條件至今未有太大的改善。大多數的威脅仍環伺在側，例如疫情二度爆發、經濟活動停擺加深經濟與金融市場的壓力、以及歐洲經濟受到疫情重創。

故此，路博邁資產配置委員會將 L 型經濟衰退發生的機率維持在 15%。儘管當中仍存在諸多的不確定性，但是只要有發生的機率，就不能掉以輕心。

Erik Knutzen 指出，必須事前設想各種可能發生的情境，並為各種情境設定簡單、明確的假設條件，以此作為修正觀點的依據。有紀律地評估各種情境，有助於認清現況，而不是一廂情願地期盼未來。 當然，還是有值得樂觀的理由、甚至是保持樂觀的必要。雖然 V 型復甦的機率仍高於 L 型的經濟衰退，但是目前尚未撥雲見日，且威脅或許正在某處熊視眈眈。