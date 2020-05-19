德法攜手重建歐洲經濟 提議設立5000億歐元復甦基金

德國和法國週一 (18 日) 提議設立一項規模達 5,000 億歐元 (5,430 億美元) 的「復甦基金」(Recovery Fund)，撥款給受疫情嚴重衝擊的經濟體和產業，以因應這場史上罕見的危機，兩大國攜手有望為適用全歐盟的更廣泛協議鋪路。歐元應聲彈升，義大利公債殖利率下滑。

德國總理梅克爾和法國總統馬克宏共同舉行視訊記者會，會中提議由歐盟執委會代表全歐盟發行債券以籌措資金，並作為歐盟 2021-2027 年預算的額外支出；歐盟這段期間的預算逼近 1 兆歐元。

馬克宏說：「這是真正的原則改變。我認為這是非常深刻的轉變，是讓歐盟和單一市場保持一致所必要的，這是讓歐元區保持團結需要做的事。」

消息公布後，歐元兌美元從 1.0851 美元彈升至 1.0912 美元，義大利公債殖利率從 1.79% 下降至 1.67%，為一個月低點。在這波疫情中受創嚴重的義大利擁有龐大的公共債務。

義大利和西班牙等長期呼籲歐盟採取更多共同行動的國家，預料樂見這項提議。但荷蘭、芬蘭和奧地利等奉行保守財政政策的北方國家，可能難以接受以贈款而非貸款的方式提供援助。

不過，復甦基金提供贈款將有附帶條件：接受贈款的成員國必須明確承諾將遵循「穩健的經濟政策和遠大的改革議程」。

這些資金將特別投資在足以帶動歐盟的環保和數位經濟轉型，並促進研究和創新。

根據德法兩國提出的文件，這些為了抗疫所發行的債券，將以 2027 年之後的歐盟預算來償還。但兩國並未具體說明，這是否代表各國對歐盟預算出資金額提高，還是由歐盟徵收一些新稅，或者兩者並行。

新冠危機導致歐洲今年很可能出現史上最嚴重衰退，但德、法兩大國先前一直無法達成統一，以法國為首的多數南歐國家，力倡與德國等恪守財政紀律的北方國家共同發行債券。

馬克宏表示，這項提案計劃是與義大利和荷蘭「密切合作」的結果，暗示已與兩國進行協商。

歐盟執委會將於 5 月 27 日提出這份與歐盟長期預算扣連的「復甦基金」提案。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德、歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen)，都對復甦基金提案表示歡迎。