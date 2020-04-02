一圖看懂：市場預期歐元區經濟將呈「勾型復甦」

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致歐元區經濟受到重創，Berenberg 經濟學家認為，在疫情獲得控制之後，歐元區經濟將呈現「勾型復甦」的態勢，且預估英國及歐洲各國的 GDP，將花費約 2 年時間恢復到疫情爆發前的水準。

Berenberg 經濟學家 Holger Schmieding 及 Kallum Pickering 於週三 (1 日) 表示，預期歐洲經濟在急速衰退之後，將會伴隨較為平緩的回升趨勢，且最終將有望超越疫情前的水位。而各國復甦的速度，將取決於政策的實施、醫療水準、以及需求及供給狀況。

去年由於受到中美貿易戰的影響，導致歐元區 GDP 於 2019 年底表現不佳，根據歐盟統計局數據顯示，歐元區於去年 Q4 的 GDP 僅增長 0.1%，另外，英國及德國的 GDP 則呈現零成長。

肺炎疫情於全球快速蔓延，根據約翰霍普金斯大學數據顯示，目前全球累計確診病例數已攀升至超過 88 萬例。

而歐元區經濟成長的主要引擎：德國、義大利、及西班牙等國，亦在疫情中受創最嚴重，經濟學家預估，這些國家的經濟皆將面臨衰退的風險。

義大利財政部部長 Roberto Gualtieri 於日前表示，2020 年該國經濟恐將衰退 6%，德國政府亦於週二 (31 日) 警告，該國經濟將可能衰退 5.4%。

經濟學家預估，在接下來的 8 週之內，各國政府仍將實施嚴格的封鎖措施，而一旦疫情獲得控制後，預估各國的封鎖政策，將於 5 月底開始逐漸解除。

受到封鎖政策的影響，造成許多經濟活動皆被迫停擺，雖然各國所實施的刺激政策將有望加速經濟復甦速度，但預期消費者及企業對於支出及投資活動，仍將採取較為保守的態度。