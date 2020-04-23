救市再出招！歐洲央行接受垃圾債為抵押品 因應降評浪潮將至

歐洲央行 (ECB) 管理委員會週三 (22 日) 召開非例行會議，決議放寬一項關鍵的貸款標準，接受銀行以部分被打入垃圾級的資產作為抵押品，藉此保護脆弱經濟體，並確保信用持續流入急需現金的企業。一些市場參與者認為，此舉意味著 ECB 接下來或許會比照美國聯準會 (Fed)，把垃圾債納入 1.1 兆歐元的購債計畫當中。

ECB 將依據各債券在 4 月 7 日之前的信用評級，評估是否符合作為抵押品的資格。只要信評保持在非投資級較高區間 (至少 BB 以上)，銀行就可以繼續在貸款操作中將這些資產作為抵押品。這項措施將實施到 2021 年 9 月。

ECB 以低至負 0.75% 的利率向銀行放款，只要金融機構將這些資金貸款給企業，就能獲得一筆返還，然而銀行需要提供一定信用等級的擔保品，才能取得這些低廉的資金。放寬抵押品規定，則能確保銀行有足夠的資產作為抵押品，維持信貸流動。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴重衝擊歐洲經濟下，義大利和很多企業面臨失去投資級信評的風險，導致 ECB 難以向實體經濟放貸。

OECD 曾於 2 月預測，接下來到明年可能會有價值約 2750 億美元的非金融業公司債被調降至低於投資級水準。

ECB 也將收購垃圾債?

歐洲央行週三聲明僅提及接納「墮落天使」垃圾債作為抵押品，並未說明垃圾債是否也將納入 1.1 兆歐元 (1.19 兆美元) 的購債計畫。但一些市場參與者認為，此舉或許代表意味 ECB 將比照 Fed，朝 收購垃圾債的方向邁進。

ECB 週三暗示將採取進一步的行動，「央行或會在必要時採取額外措施，以進一步減輕信評調降帶來的影響，特別是為了確保貨幣政策平穩傳導到歐元區所有轄區。」

目前 Fed 已收購高收益債券和 ETF，作為在危機期間支持中小企業計畫的一環。

而 ECB 或許也有收購垃圾債的先例。ECB 在 3 月底同意把評級遠低於投資級的希臘公債，納入緊急購債計畫。

投資人格外擔心義大利爆發主權債務危機，信評機構標普全球 (S&P Global) 將於週五 (24 日) 審查義大利的信用評級，可能降評。

不過 ECB 官員表示，週三放寬抵押品規定、接納「墮落天使」的決議，主要鎖定公司債。

官員補充說，如果義大利主權信評被調降到垃圾級，將比照希臘債券方式辦理。

目前標普對義國信評比投資級高兩級，展望為「負向」，調降機率高。穆迪 (Moody’s) 則預定 5 月評估義國信評。

投資人要求持有義大利 10 年期公債的殖利率高於德國同年期公債，而兩者之間的利差最近幾天持續擴大。

根據瑞士銀行 (UBS) 預測，「墮落天使」潛在問題可觀，自 2011 年以來，被評為 BBB-(比垃圾級高一級) 的歐洲債券總額，從 3300 億歐元一路膨脹到 1.14 兆歐元；評級為 BB 的垃圾債發行總額，在同期間從 740 億歐元攀升到 1850 億歐元。