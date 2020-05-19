Omdia：Q1全球電視市場萎縮16% 南韓廠商出現成長

《韓聯社》週二 (19 日) 報導，全球的電視市場在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，於今年 Q1 下挫 16%。唯有南韓廠商出現小幅成長。

根據市調機構 Omdia (原 IHS Markit) 的調查數據，今年 Q1 的全球電視出貨量達 4329 萬台，較去年同期減少 16.4%。

TCL 等中國廠商的電視出貨量，在當季減少 14.4% 至 1513 萬台；而索尼等日本廠商的電視出貨量，則在當季減少 26.2% 至 442 萬台。

反觀南韓三星與 LG 在當季的合併電視出貨量，則出現年增 2.6% 至 1678 萬台。也再次從中國手上奪回 Q1 的冠軍寶座。

從市占表現來看，南韓三星與 LG 的合併市占從去年 Q1 的 31.6% 成長至 38.8%。其中，三星電子也從 18.8% 增加至 24.1%。中國則從去年的 34.1% 增加至 35%，日本則從 11.6% 下滑至 10.2%。

Q1 的 LCD 電視出貨量年減 16.6% 至 4266 萬台，OLED 電視出貨量年增 2.5% 至 62 萬台。

業界人士表示，中國在今年 Q1 因受到新冠肺炎疫情影響，電視出貨量受到衝擊，而南韓廠商所受到的影響則較為輕微，但由於疫情爆發的緣故，南韓廠商在 Q2 的出貨量恐受到嚴重衝擊。

另根據報告，若以電視的銷售額來看，估計三星在今年 Q1 會拿下 31.9% 市占，LG 會拿下 17%。

截至 2019 年時，南韓三星已連續 14 年在全球的電視市場拿下冠軍。三星在 2019 年的市占達 30.9%，LG 和索尼也各拿下 16.3% 與 9.4%。