歐元區4月製造業PMI暴跌至33.4 創史上最低紀錄

據《彭博》報導，IHS Markit 於週一 (4 日) 公佈歐元區 4 月份製造業 PMI 指數終值，由 3 月份的 44.5 暴跌至 33.4，創下自 1997 年該指數開始統計以來的最低值。

歐元區 4 月份的 Markit 製造業 PMI 指數終值報 33.4，較初值 33.6 下降。其中，法國的製造業 PMI 報 31.5，義大利報 31.1。德國及西班牙的製造業 PMI 則分別報 34.5 及 30.8，皆創下近 11 年以來的最低紀錄。

歐元區各國 Markit 製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

此外，雇傭指數的跌幅創下自 2009 年金融海嘯以來最大，生產指數更是暴跌至 18.1，遠低於景氣榮枯的分水嶺 50。顯示由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致歐元區製造業景氣受到前所未有的衝擊，IHS Markit 表示，企業及就業市場仍面臨嚴重的威脅，且經濟復甦的速度將非常緩慢。

由於最新的製造業 PMI 數據大幅衰退，顯示政府急需加快解封的速度，以減輕疫情對於企業及家庭所造成的損害，目前包括德國、西班牙、及義大利等歐元區各國政府，皆在研擬經濟重新開放的計劃，但若在解封之後發生第二波的疫情感染，則將會對經濟造成致命的打擊。

IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，距離企業恢復至正常營運、以及消費需求的回溫，仍需要一段較長的時間。

此外，就算在工廠重啟運作之後，為了確保員工的安全，有必要在初期先維持較低的產能，並採用循序漸進的方式開放，因此，企業對於機器設備的投資需求，恐將持續呈現低迷的態勢。

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