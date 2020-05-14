〈紐約匯市〉Fed鮑爾稱經濟前景悲觀 美元避險需求增 英鎊走跌

週三 (13 日) 美元小幅走高，美元指數上漲 0.31%，至 100.270，美國聯準會主席鮑爾 (Jeremy Powell) 針對美國經濟現況與展望發表談話，稱美國經濟復甦時間恐怕會再延長，雖然對經濟增長前景不樂觀，但鮑爾堅稱 Fed 不考慮「負利率政策」，美元盤中一度跌至 99.57。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

鮑爾週三 (13 日) 呼籲白宮政府應採取更多行動，否則美國經濟將面臨前所未有的下行風險，針對近期負利率呼聲再起，鮑爾依舊堅定既有立場，稱 Fed 未考慮實施負利率政策。

鮑爾表示，儘管官方對於經濟的反應即時且適當，考慮到前方道路依舊充滿不確定性，且承載下行風險，他對美國出現大規模破產及失業感到擔憂，強調白宮高層應採取更多行動。

華盛頓西聯分析師 Joe Manimbo 表示，「鮑爾堅持不採用負利率政策，將是今日美元多頭的牛市，他們將利用鮑爾的言論推高美元。」

美國總統川普週二推文指出，「只要其他國家正在享受負利率好處，美國也應該接受這份大禮！」引發市場對負利率的擔憂。

數據顯示，美國 4 月份消費者物價衰退 0.8%，創下自 2008 年 12 月金融危機以來最大跌幅。

CMC Markets 分析師 David Madden 寫道：「Fed 主席可能會利用這一機會，來遏制負利率波動」許多投資者預計，如果鮑爾決定這樣做，美元將會反彈。

在過去幾週內，美元指數一直處於窄幅區間內，但與 3 月底觸及的三年多高位相比，僅相差 3%，歸因於金融市場仍處於邊緣狀態，且疫情對經濟造成的衝擊仍有餘波，增添美元避險需求。

美元徘徊在週二觸及的三週來高點 100.44 之下，迄今為止，美元從 3 月初的低點 94.63 上漲了 5% 以上。

儘管美元在市場動盪中得益於避險資金流入，但前景分歧大，對沖基金對美元持有空頭押注，而機構投資人仍然看漲。

商業銀行分析師 Antje Praefcke 表示，若壓力襲來，Fed 當然也會考慮負利率，不過很可能會是 Fed 用來支持金融體系的最後一項決策。

美元走強促使英鎊跌至五週以來最低點，英鎊兌美元週三下跌 0.20%，來到 1.2233 美元，一度下跌近 0.37%。

防疫封城措施導致英國 3 月份經濟萎縮 5.8%，創下逾 30 年來最嚴重的衰退，儘管家庭消費的降幅不如市場預期擔心，但英國公債殖利率下跌，英鎊兌美元的早盤漲幅削減至 1.2273。

歐元兌美元小跌 0.26%，至 1.0817 美元，防疫措施亦衝擊歐元區經濟活動，3 月份歐元區工業生產錄得月度最大跌幅。

瑞朗兌歐元持平，瑞郎兌美元下跌 0.2%，此前 4 月份通貨膨脹率跌至 30 年來最低水平，低於分析師的預期。

紐幣兌美元下跌 0.9%，至 0.6018 美元，此前紐西蘭央行將資產購買規模從 330 億紐幣，擴大至 600 億紐幣，同時該央行會議紀要稱，負利率政策將是未來選項之一，使長期債券殖利率跌至歷史新低。

截至週三 (13 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.270。-0.31%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0817 美元。-0.26%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2233 美元。-0.20%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6454 美元。-0.22%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4104 加幣。+0.19%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.03 日圓。-0.09%