歐元區3月服務業PMI暴跌至26.4 歐洲經濟恐衰退10%

據《彭博》報導，IHS Markit 於週五 (3 日) 公佈歐元區 3 月份服務業 PMI 指數終值，報 26.4，較初值 28.4 下滑，顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致歐元區服務業受到重創，經濟學家預估，歐元區經濟恐將大幅衰退 10%。

肺炎疫情快速蔓延，目前全球累計確診病例數已超過 1 百萬人，由於歐洲疫情嚴重，導致各國政府紛紛採取封鎖措施，並下令關閉非必要的商店。

由於消費者減少外出購物的頻率，造成消費支出的萎縮，包括飯店、餐廳等業者皆於疫情中受到嚴重的打擊，導致歐元區的服務業 PMI 指數大幅跌落至 26.4，義大利更是暴跌至 17.4。

此外，歐元區 3 月份的綜合 PMI 指數則報 29.7，低於初值 31.4，且較 2 月份的 51.6 大幅下滑，跌破景氣榮枯分水嶺 50，並創下自 1998 年 7 月該指數開始統計以來，最大的單月跌幅。

另外，幾乎所有歐元區國家的綜合 PMI 指數，皆創下歷史低點。

歐元區各國服務業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

根據最新的製造業及服務業 PMI 數據，顯示歐洲經濟正在陷入嚴重的衰退，另外，歐洲失業金申請人數亦大幅攀升，且有數千家的德國企業表示，計劃縮減員工工時以因應疫情的衝擊。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 預估，歐元區經濟將可能衰退 10%，且未來情況仍有持續惡化的風險。

除此之外，3 月份的服務業商業預期指數，更由 61.3 腰斬至 33.5，甚至較 2008 年 11 月的前次低點更低，顯示市場悲觀情緒濃厚。

(本文不開放合作媒體轉載)