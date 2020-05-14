〈每日外資外匯觀點〉負利率預期遭打壓 美元指數蓄勢再攻高

美國聯準會主席鮑爾談話打壓市場對負利率的預期，美元指數應聲上漲衝破 100，週四 (14 日) 亞洲盤交易時間持續穩步攻堅，進一步來到 100.3 附近，週四晚上市場將關注美國公布上週初請失業金數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數已超過 143 萬，鮑爾週三 (13 日) 表示，疫情引發的經濟震盪，聯準會可能實施額外的政策措施，允諾「將充分利用所有工具，直到危機過去，經濟開始復甦」。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，鮑爾顯然暫時擱置了負利率的前景，市場將在 6 月 FOMC 會議上尋求加強的前瞻指引和更明確的殖率曲線控制形式。

在負利率預期被打壓下，短期美國利率期貨交易員減少對負利率的押注，但 CME Group 的 FedWatch 工具顯示，2021 年 4 月及之後到期的期貨合約仍顯示出負利率預期。

在避險資產需求上升下，美元指數近期處於狹幅波動，距離三月底高點僅有 3% 的差距，但目前多空走勢仍有分歧，對沖基金持有美元空頭部位，機構投資者則仍看漲美元。

FXStreet 分析師 Flavio TostiTosti 指出，美元指數正接近 5 月以來的高點，多頭需要攻克的壓力點位於 100.40，突破後上看 101.00。

市場預估今晚公布的美國初請失業金人數為 250 萬，較上週公布的 316.9 萬減少約 67 萬，為連續五週下降，分析師指出，若該數據表現差於預期，可望將再次引發避險買盤進場。