〈每日外資外匯觀點〉負利率預期尾大不去 美元指數100遭卡關

週三 (13 日) 美國聯準會主席鮑爾將就經濟問題發表談話，近期市場對聯準會實施負利率的預期升高並抱持謹慎，倘若鮑爾的談話助長負利率預期，美元恐遭受打擊，週三亞洲盤交易時間，美元指數再度失守 100 大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

儘管鮑爾和聯準會官員幾乎排除了負利率的可能性，但美國總統川普週二 (12 日) 再次敦促聯準會採取負利率，聯邦基金利率期貨週二的走勢顯示，投資者反映 2021 年 4 月利率將降至約 -0.5% 的可能性；且利率期權市場走勢暗示，聯邦基金利率在 12 月底降至負值的可能性，由上週的 10% 升至 23%。

Wrightson ICAP 經濟學家 Lou Crandall 警告，聯準會對期貨市場的負利率預期容忍越久，相信隔夜利率會隨之轉負的人就越多。

本週關注美元走勢，除了關注鮑爾週三的談話，還須關注美國初請失業金和零售銷售數據，週二公布的美國四月消費者物價指數 (CPI) 下降 0.8%，創下 2008 年以來最大跌幅，同時也是連續第二個月下降。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，受到疫情衝擊，儘管重啟輕濟，但反彈進度緩慢，投資者對經濟處於深度衰退中仍存有隱憂。

Verdence Capital Advisors 投資組合策略師 Megan Horneman 說，在各大經濟體重新開放後幾週，在更可靠的數據出現之前，恐怕市場仍將會處於不確定的狀態。