搶賺防疫財 科技基金表現突出

全球科技類股近期強勢反彈，帶動相關科技基金近一個月平均繳出逾 13% 的報酬，尤其創新科技表現更是令人驚豔。法人觀察，前 10 名科技基金中，AI、精準醫療等相關創新科技基金就占了 8 檔，顯示受惠此波「科技防疫」需求，新科技更展現中長期投資吸引力。

雖然全球股市似乎已經走出谷底，不過全球經濟環境不確定性仍將深深牽動股市波動，富蘭克林投顧認為，操作上宜挑選具有長線投資利基的強勢產業，例如科技或醫療產業，採分批加碼或定期定額方式佈局。以科技類股來說，根據 Refinitiv 統計至今 (2020) 年 5 月 7 日，已公佈財報的 392 家史坦普 500 企業中，67% 的獲利超出預期，低於過去五年平均，但科技類股獲利優於預期的比例達 77%，且第一季獲利預估年增 5.9%，優於大盤(Factset，5/1)。

科技類股不僅獲利佳，股價表現也很突出，包括那斯達克指數、MSCI 世界資訊科技指數，近一個月分別上漲 11.3%、9.7%。而國內投信發行的科技基金表現更為超前，平均報酬率 13.8%，超越主要科技指數。若觀察表現前 10 的科技基金，有 8 檔與創新科技相關，如：AI 人工智慧、電動車、機器人、精準醫療、物聯網等。

第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰認為，近期科技類股大漲，主要反應兩大題材，一是這一波疫情蔓延下，AI 人工智慧、遠距醫療、自動化物流、數位支付等挺身而出，協助檢疫、醫療診斷、生活用品採購等多項需求，讓更多投資人看到新科技的好處。

二是目前美國資訊科技類股第 1 季獲利優於預期的比例達 79%，僅次於核心消費類股，而且一半以上的企業對於第 2 季營運持續看好。因此，帶動這一波科技股多頭反撲，與創新相關的 ROBO Global 機器人指數、人工智慧指數、富時客製化金融科技指數、ETFx 健康科技指數，漲幅 11~16% 不等。

展望後市，陳世杰指出，肺炎疫情助長科技創新的發展，例如：輝達、英特爾兩大晶片巨頭本周分別宣布，將收購大型數據中心軟體公司 Cumulus Networks、以色列交通數據服務公司 Moovit，藉此強化在雲端平台、自駕車的實力。預期未來還會有更多企業加快創新科技的發展。

其次，歐美各國計畫分階段重啟經濟，同時，蘋果、非蘋陣營等多家科技大廠，正摩拳擦掌準備下半年新機發表，科技產業未來成長潛力可期。綜合分析師預估，今明兩年全球科技產業獲利將分別成長 12.7% 與 16.8%，中長期向上趨勢沒有改變。