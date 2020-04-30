受惠疫情 數位醫療投資熱翻了

新冠疫情為某些產業帶來危機，也為一些產業帶來機會，遠距醫療就是例子。今年第 1 季全球創新醫療的投融資規模創單季新高，達 45 億美元，法人指出，肺炎疫情雖然對全球經濟帶來危機，卻為醫療產業創造新契機，包括遠距看診、遠距照護等數位醫療服務，正迎來爆炸性成長。

根據美國知名健康醫療調研機構 StartUp Health Insights 最新報告指出，第 1 季全球創新醫療產業的投融資金額達 45 億美元，年成長率 40%，創下單季歷史新高紀錄。其中，遠距看診、遠距照護發展最為驚人，分別成長 1800%、168%。

資料來源：StartUp Health Insights，2020/4

第一金全球 AI 精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠肺炎疫情延燒全球，企業擔心經濟衰退下，紛紛擁抱現金，以度過危機，投資活動因此降溫；然而，在創新醫療領域，拜肺炎疫情擴散因素，出現逆勢增長的情形，尤其是遠距看診顯著增加。

以美國為例，市場研究公司 Forrester 指出，截至去年底為止，嘗試遠距看診的比例不到 10%，預期今年遠距看診將超過 10 億人次，其中，近 8 成與新冠肺炎疫情有關，只有 2 成左右為一般感冒、流感和心理健康等。

常李奕翰表示，遠距醫療提供人工智慧初步問診、處方箋配送藥等服務，可帶來三大好處，一是將急診、門診等有限的醫療資源，保留給緊急或重症患者；二是避免進出醫院，降低群聚傳染的風險，帶來便利性；三是運用雲端大數據資料，提高初診的精確度。

常李奕翰認為，肺炎疫情打開了遠距醫療的普及化大門，包括：創新醫療公司、傳統醫療機構，未來都會投入更多資源，來升級設備、擴大營運規模，滿足爆炸成長的需求，中長期投資潛力看俏。